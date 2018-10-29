Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: Понимаете ли вы кошек?
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
В Татарстане проверяют школу, где учитель накричал на ребенка из-за игрушки
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
США вздрогнут: Россия напомнит Западу о комплексе «Пионер»
Путин предупредил США, Францию и Британию
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Дана Борисова с дочкой пришла за помощью в шоу Бузовой
Малахова разнесли из-за эфира о скончавшемся Караченцове
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей руки
«Очень тревожные данные»: Песков о данных Минобороны
В России одобрили новый налог для граждан
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно)
Самый доступный кроссовер Volkswagen: фото
Кадыров о святыни: США и Израиль очень пожалеют, если тронут ее
Аниту Цой перевели в реанимацию
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
04:18 (мск), источник: Коммерсантъ

ФНС нашла российские налоги на BVI

Налоговая служба Индии помогла коллегам из РФ доначислить их с индийского поставщика лекарств.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ФНС России впервые выиграла судебный спор, основанный на взаимодействии с индийскими налоговыми органами, против индийской фармацевтической компании. Индийскому фармпроизводителю Jodas не удалось убедить российский суд в том, что операции с компанией-посредником с Британских Виргинских островов имели целью не занижение российского налога на прибыль, а логистические соображения. В результате доначислено 200 млн руб. налогов, пеней и штрафов. Дело выглядит прецедентным — информацию о стоимости продукции Jodas ФНС России представила налоговая служба Индии.

Как стало известно «Ъ», Федеральная налоговая служба выиграла в Арбитражном суде Москвы дело А40−196412/18 против индийского производителя и дистрибутора лекарственных препаратов Jodas Expoim Private Limited, а также его российской «дочки» ООО «Джодас Экспоим» и компании с Британских Виргинских островов (BVI) Temront Enterprises. Речь шла о законности доначисления ФНС более 200 млн руб. налогов на прибыль, пеней и штрафов в отношении российского ООО по операциям по поставке в Россию лекарственных средств из списка ЖВНЛС.

Напомним, в отношении лекарств из списка жизненно важных в России установлен режим контроля, не позволяющий завышать стоимость препаратов при продаже на российском рынке. Как следует из материалов дела, индийская Jodas осуществляла поставки в Россию лекарств, документально оформленных как экспорт из BVI: по документам российское ООО приобретало лекарства у Temront. Использование международных каналов обмена информацией между налоговыми органами дало ФНС возможность предъявить в суде два факта, показывающих, что речь идет о сокрытии в низконалоговой юрисдикции прибыли от операций в России.

Читайте также
Офшоры и США: куда утекают деньги из России

Первый — доказана аффилированность индийского и российского подразделений Jodas и Temront с BVI: у них до 2011 года были идентичные учредители, Лумба Джиоти и Парсад Сингх Шаши Шанкар, а с 2011 года единственным участником российского ООО является индийская компания. Второй — доказано завышение цен поставок через Temront индийской материнской компанией Jodas своей российской «дочке»: справку об отпускных ценах Jodas в Индии представили индийские компетентные органы. Наконец, грузопоставки Jodas осуществлялись непосредственно из Индии в Россию авиатранспортом, отметок BVI на таможенных декларациях при поставке лекарств не было.

Несмотря на простоту такой оптимизации налогов, доказать наличие схемы ФНС без эффективного обмена информацией с коллегами было бы почти невозможно — фактически ключевая информация для предъявления в российский суд представлена коллегами-налоговиками из Индии.

Стандартно от третьей страны ранее было невозможно получить какую-либо информацию о ценах поставок производителя на национальный рынок — де-факто это была коммерческая тайна, которую мог раскрыть сам поставщик, а у его контрагентов не было никакой мотивации сообщать иностранной налоговой службе, с которой они ничем не связаны, данные об операциях с партнером в своей стране.

Наконец, данные о бенефициарах Jodas также получены в ходе обмена. Как в апреле 2018 года предупреждала ФНС (письмо Федеральной налоговой службы 28 апреля 2018 года №СА-4−9/8285), такой механизм действует, BVI после исключения из «проблемных» списков налоговых юрисдикций в 2017 году раскрывает данные о собственниках компаний.

Читайте также
Европа ужесточит борьбу с отмыванием денег из России

Как сообщают в ФНС, в случае Jodas это не первое дело, в котором такой обмен и появление данных о бенефициарах позволили доначислить налоги в России. Так, в деле по иску ООО «Мон`дэлис Русь» к ФНС (дело №А11−6203/2016) ФНС России доказала законность доначисления налогов по сделкам, связанным со слиянием кондитерских холдингов Cadbury и Kraft Foods, на основании информации, полученной по обмену от фискальных органов Великобритании, Дании, ряда других европейских юрисдикций, а также Мексики, Индии и США.

Дмитрий Бутрин

На что рассчитывать российской офшорной аристократии?
Во время загрузки произошла ошибка.
16 января© Ньюстюб
 А был ли Рюрик? Историю Руси могут пересмотреть
Владимир Путин сделал неожиданное заявление о Севастополе
СМИ: Кремль оценит идущих на выборы губернаторов
В Финляндии возмутились российской передачей «Модный приговор»
Из-за сбоя миллионы нарушителей ПДД остались без наказания
Опубликованы первые изображения российского вертолета будущего
«Барселона» без Месси разгромила «Реал Мадрид» без Роналду
Второй этап конкурса по переименованию аэропортов продлен
Спорт
«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси Кажется, это был последний матч Лопетеги в Мадриде
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
Все будет хорошо: 30 фильмов против осенней хандры Если с приходом осени вас поглотила депрессия, а проблемы растут как снежный ком, просто включите один из этих жизнеутверждающих фильмов. Гарантируем — ваше настроение улучшится в тот же час.
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Ирина Красавина Свадьбы 284
Алёна Т. Мамам девочек (вопрос) 254
Anna-Maria Как Вы относитесь к смене имени? 181
Ольга Хасанова Наш отпуск, Турция, Сиде 2018 137
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь