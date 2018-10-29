ФНС нашла российские налоги на BVI

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ФНС России впервые выиграла судебный спор, основанный на взаимодействии с индийскими налоговыми органами, против индийской фармацевтической компании. Индийскому фармпроизводителю Jodas не удалось убедить российский суд в том, что операции с компанией-посредником с Британских Виргинских островов имели целью не занижение российского налога на прибыль, а логистические соображения. В результате доначислено 200 млн руб. налогов, пеней и штрафов. Дело выглядит прецедентным — информацию о стоимости продукции Jodas ФНС России представила налоговая служба Индии.

Как стало известно «Ъ», Федеральная налоговая служба выиграла в Арбитражном суде Москвы дело А40−196412/18 против индийского производителя и дистрибутора лекарственных препаратов Jodas Expoim Private Limited, а также его российской «дочки» ООО «Джодас Экспоим» и компании с Британских Виргинских островов (BVI) Temront Enterprises. Речь шла о законности доначисления ФНС более 200 млн руб. налогов на прибыль, пеней и штрафов в отношении российского ООО по операциям по поставке в Россию лекарственных средств из списка ЖВНЛС.

Напомним, в отношении лекарств из списка жизненно важных в России установлен режим контроля, не позволяющий завышать стоимость препаратов при продаже на российском рынке. Как следует из материалов дела, индийская Jodas осуществляла поставки в Россию лекарств, документально оформленных как экспорт из BVI: по документам российское ООО приобретало лекарства у Temront. Использование международных каналов обмена информацией между налоговыми органами дало ФНС возможность предъявить в суде два факта, показывающих, что речь идет о сокрытии в низконалоговой юрисдикции прибыли от операций в России.

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Первый — доказана аффилированность индийского и российского подразделений Jodas и Temront с BVI: у них до 2011 года были идентичные учредители, Лумба Джиоти и Парсад Сингх Шаши Шанкар, а с 2011 года единственным участником российского ООО является индийская компания. Второй — доказано завышение цен поставок через Temront индийской материнской компанией Jodas своей российской «дочке»: справку об отпускных ценах Jodas в Индии представили индийские компетентные органы. Наконец, грузопоставки Jodas осуществлялись непосредственно из Индии в Россию авиатранспортом, отметок BVI на таможенных декларациях при поставке лекарств не было.

Несмотря на простоту такой оптимизации налогов, доказать наличие схемы ФНС без эффективного обмена информацией с коллегами было бы почти невозможно — фактически ключевая информация для предъявления в российский суд представлена коллегами-налоговиками из Индии.

Стандартно от третьей страны ранее было невозможно получить какую-либо информацию о ценах поставок производителя на национальный рынок — де-факто это была коммерческая тайна, которую мог раскрыть сам поставщик, а у его контрагентов не было никакой мотивации сообщать иностранной налоговой службе, с которой они ничем не связаны, данные об операциях с партнером в своей стране.

Наконец, данные о бенефициарах Jodas также получены в ходе обмена. Как в апреле 2018 года предупреждала ФНС (письмо Федеральной налоговой службы 28 апреля 2018 года №СА-4−9/8285), такой механизм действует, BVI после исключения из «проблемных» списков налоговых юрисдикций в 2017 году раскрывает данные о собственниках компаний.

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Как сообщают в ФНС, в случае Jodas это не первое дело, в котором такой обмен и появление данных о бенефициарах позволили доначислить налоги в России. Так, в деле по иску ООО «Мон`дэлис Русь» к ФНС (дело №А11−6203/2016) ФНС России доказала законность доначисления налогов по сделкам, связанным со слиянием кондитерских холдингов Cadbury и Kraft Foods, на основании информации, полученной по обмену от фискальных органов Великобритании, Дании, ряда других европейских юрисдикций, а также Мексики, Индии и США.