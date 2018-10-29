ГИБДД ошиблась адресом

Источник: РИА "Новости"

Более 5 млн штрафов не смогла вынести Госавтоинспекция из-технической ошибки, возникшей в базе данных. Адреса многих автовладельцев указываются некорректно либо не указывается вообще, таким водителям невозможно прислать «письма счастья». Острее всего ситуация ощущается в Москве: на столицу приходится 25−30% всех фиксируемых нарушений в стране из-за рекордного количества камер.

О проблемах, возникших из-за некорректной работы федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД М, рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на прошедшей в Сочи всероссийской ведомственной конференции. «Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода», — заявил он. По его словам, в Москве ГИБДД не сумела «садминистрировать» более 5 млн штрафных постановлений из-за «некорректного слияния баз данных». «То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — пояснил он, но деталей не раскрыл.

Подробности произошедшего «Ъ» рассказали несколько высокопоставленных источников, знакомых с ситуацией. Первые региональные базы данных УГИБДД создавались еще в 1990-х, но общего порядка их ведения не существовало, рассказывает один из собеседников «Ъ». ФИС начала формироваться в середине 2000-х, в 2013—2014 годах на систему потратили более 200 млн руб., с 1 января 2017 года регионы используют исключительно ее. За систему отвечают ГИБДД России, департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД, а также ведомственное ФКУ «НПО “Спецтехника и спецсвязь”» (курирует вопросы финансирования), следует из приказа МВД № 60.

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ФИС используется для разнообразных целей: например, все экзамены на знание «теории» проходят через нее, результаты фиксируются автоматически. Регистрация автомобилей тоже происходит с помощью ФИС.

Данные системы используются центрами автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) — структурами региональных управлений Госавтоинспекции, которые выносят постановления с камер. Сотрудники ЦАФАП, получив информацию о нарушении, пробивают через ФИС адрес автовладельца по номеру, чтобы сформировать «письмо счастья». На этом этапе и возникают проблемы.

Например, реальный адрес автовладельца может быть «улица Советская, дом 1, владение 1», но в ФИС при интеграции с региональной базой почему-то попал адрес без владения. Софт ЦАФАП, сравнивая полученный адрес с Федеральной информационной адресной системой (курирует ФНС), обнаруживает, что такого адреса нет, и отправляет потенциальное постановление в корзину.

Другой собеседник «Ъ» рассказывает о ситуации, когда адрес может быть записан как «улица-дом-город-субъект», но в ФИС данные попали в обратной последовательности по аналогии с разными традициями написания адресов на почтовых конвертах в США и Европе. В этом случае тоже возникает ошибка, но ее можно поправить вручную, говорит один из собеседников «Ъ».

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В итоге УГИБДД столицы за два года не смогло вынести около 5,4 млн постановлений, говорит источник «Ъ». Если учесть, что за 2017 год в Москве с помощью камер вынесли 24,6 млн штрафов, а в 2016 году — 25,1 млн, то речь идет примерно о 10% нарушений, которые остались неоформленными. В регионах подобная проблема тоже наблюдается, но именно в столице она выражена ярче всего: на Москву приходится 25−30% всех фиксируемых административных правонарушений, потому что здесь находится больше всего камер (1,5 тыс. только стационарных) и здесь же самой большой автопарк (более 3,73 млн легковых машин).

Какое количество автовладельцев получили подобную неофициальную «льготу», собеседники «Ъ» оценить не берутся. Всего, напомним, по данным ГИБДД России на конец прошлого года, в России зарегистрировано 59,7 млн транспортных средств, права ежегодно получают примерно 2−2,2 млн граждан.

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Михаил Черников обратил внимание на еще одну проблему. Регионы уже обсуждают введение так называемых зон чистого выхлопа — районов (как правило, центры городов), куда запрещено проезжать автомобилям с низким экологическим классом двигателя. Для этого в 2017 году в ПДД введены новые «экологические» знаки, но ни в одном городе они еще не появились.

Контроль проезда будет происходить в автоматическом режиме, камерой, а не инспектором, отметил господин Черников. ЦАФАП, вынося штрафы по конкретной машине, будут запрашивать данные об экологическом классе в той же ФИС, но по 60% машин таких данных нет, отметил господин Черников. «Как это все пойдет — неизвестно, нужно будет все систематизировать», — говорит он.

ФИС ГИБДД М не первая полицейская система, недостатки которой не дают полноценно следить за безопасностью движения. У МВД также есть автоматизированная система техосмотра ЕАИСТО: эксперты давно говорят, что она слабо защищена, из-за чего в нее вносятся данные о машинах, которые якобы прошли техосмотр (по оценкам экспертов, 80% автовладельцев сейчас ТО «покупают»).

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Предполагалось, что в рамках закона о реформе техосмотра, который подготовили в Минэкономики (внесен в Госдуму в августе, но пока не рассматривался), страховщики создадут новую систему, но они попросили на это 370−400 млн руб. В итоге было решено, что старую систему оставят в ведении полиции, при этом она до сих пор работает в тестовом режиме. Ее должны были запустить еще в 2011 году, но приказ МВД о введении ее в действие не подписан. Ожидается, что это произойдет в декабре, на доработку системы полиция запросила 16 млн руб.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков назвал сложившуюся ситуацию «ожидаемой»: внедрение ФИС ГИБДД М происходило в тот момент, когда информационные системы МВД курировал замминистра ведомства Александр Махонов. Напомним, как сообщал «Ъ», господин Махонов в конце 2017 года подал рапорт об отставке — вскоре после того, как был арестован начальник НПО «Спецтехника и спецсвязь» Андрей Нечаев. Последнего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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По версии следствия, при создании полицейской информационной системы ИСОД он принял у подрядчика незавершенные работы в рамках контракта на 1,4 млрд руб. ФИС ГИБДД М как раз является составной частью системы. «В ФИС были вложены огромные средства, но по факту система получилась недоделанной, хотя были компании, который были готовы сделать работу гораздо качественнее, с большим функционалом, чем у ФИС, и за меньшие деньги, — считает господин Лысаков.— Теперь надо с Махонова спрашивать, почему бюджет недополучил штрафов минимум на 2 млрд руб. из-за ошибок системы. Думаю, дальше будет только хуже».

Если региональные базы данных еще живы, то можно попробовать еще раз синхронизировать их с федеральной системой, предполагает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, либо «в ручном порядке выявлять каждый случай и запрашивать уточнение в регионах с занесением в ФИС».

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Проблему с экологическим классом двигателя источник «Ъ», знакомый с ситуацией, считает несколько преувеличенной: в ФИС нет данных только по старым автомобилям. Если в городах и появятся экологические зоны, то туда разрешат въезжать только «свежим» автомобилям с двигателями от «Евро-4» и выше, а по ним данные в ФИС имеются. Система будет действовать по методу исключения: если проехавшая машина не соответствует «Евро-4» (или выше), то ЦАФАП пришлет штраф по почте.