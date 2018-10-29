Против кубанских чиновников возбудили дело из-за жертв при наводнении

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По версии следователей, чиновники знали о том, что на территории поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация и не предприняли мер по ее недопущению.

«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей, причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».