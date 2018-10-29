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05:11 (мск), источник: Известия

Против кубанских чиновников возбудили дело из-за жертв при наводнении

Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении сотрудников администрации Апшеронского района Краснодарского края из-за гибели людей во время наводнения, сообщила районная пресс-служба.

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По версии следователей, чиновники знали о том, что на территории поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация и не предприняли мер по ее недопущению.

«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей, причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Наводнение возникло в Краснодарском крае из-за сильных ливней, в регионе объявлен режим ЧС. В результате разгула стихии, по последним данным, погибли шесть человек, эвакуировано более 380 жителей Туапсинского и Апшеронского районов. Ливни повредили коммуникации: 600 человек остались без газа, 60 тыс. местных жителей — без воды.

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28 октября© Ньюстюб
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