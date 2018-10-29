Против кубанских чиновников возбудили дело из-за жертв при наводнении
Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении сотрудников администрации Апшеронского района Краснодарского края
Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении сотрудников администрации Апшеронского района Краснодарского края
По версии следователей, чиновники знали о том, что на территории поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация и не предприняли мер по ее недопущению.
«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей, причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства», — приводит сообщение
Наводнение возникло в Краснодарском крае