Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка созрела. У моей кошки первая течка. Что делать?
Синий китайский БТР насмешил интернет (фото)
Дети Киркорова, Жукова, Бородиной стали звездами модного шоу
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Москвичи нашли альтернативу Москве
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
США вздрогнут: Россия напомнит Западу о комплексе «Пионер»
Путин предупредил США, Францию и Британию
Наука завтрака: 6 лайфхаков
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
СМИ о причинах смерти актрисы Марины Ливановой
Почти миллиард: СМИ о наследстве Караченцова
Ответ Путина на вопрос Меркель, который она задала по-русски
Россия решила сделать то, что насторожит НАТО
Синий китайский БТР насмешил интернет (фото)
Красивейшее озеро внезапно исчезло (фото)
"Расценим как нападение на РФ": посол о словах министра Польши
Погибла актриса Марина Поплавская
Фоторепортажи
16Мартышки над схваткой
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
05:49 (мск), источник: РИА Новости

Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 пропал с радаров спустя примерно 10 минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает газета Straits Times.

Наверх

Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times.

По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33.

По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява.

​Начата поисковая и спасательная операция.

 Из жизни ушел Николай Караченцов
НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
СМИ: Кремль оценит идущих на выборы губернаторов
Из-за сбоя миллионы нарушителей ПДД остались без наказания
Страховщики просчитали риски затоплений в РФ
Опубликованы первые изображения российского вертолета будущего
«Барселона» без Месси разгромила «Реал Мадрид» без Роналду
Второй этап конкурса по переименованию аэропортов продлен
Спорт
«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси Кажется, это был последний матч Лопетеги в Мадриде
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
Все будет хорошо: 30 фильмов против осенней хандры Если с приходом осени вас поглотила депрессия, а проблемы растут как снежный ком, просто включите один из этих жизнеутверждающих фильмов. Гарантируем — ваше настроение улучшится в тот же час.
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Ирина Красавина Свадьбы 287
Алёна Т. Мамам девочек (вопрос) 256
Anna-Maria Как Вы относитесь к смене имени? 182
Вера Родина И вновь стишки. 145
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь