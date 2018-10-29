Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты

Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times.

По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33.