Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 пропал с радаров спустя примерно 10 минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает газета Straits Times.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 пропал с радаров спустя примерно 10 минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает газета Straits Times.
Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times.
По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33.
По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява.
Начата поисковая и спасательная операция.
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