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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Все находившиеся на борту упавшего в Индонезии самолета погибли

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты нет. Об этом заявил представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

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Как сообщили в ведомстве, в настоящее время уже обнаружено тело одного из находившихся на борту разбившегося Boeing 737 Max 8.

Как рассказал исполнительный директор авиакомпании, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом, передает Reuters.

По его словам, всего у Lion Air 11 таких же самолетов, и ни на одном подобных неполадок не было. Остальные Boeing 737 Max 8 пока не планируют снимать с рейсов.

Ранее сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. Сообщалось, что потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак

В настоящее время на месте крушения работают спасатели. Они, в частности, пытаются найти черные ящики лайнера.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. По разным данным, на борту лайнера находились 185 или 189 человек.

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