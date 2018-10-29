У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак

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«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», — заявил он. В то же время не уточняется, когда именно могла взорваться емкость.

Ранее в агентстве сообщили, что выживших нет. Также стало известно, что уже обнаружено первое тело.

Обломки лайнера, предположительно, находятся на глубине около 30 метров, пишет The Jakarta Post. Издание отмечает, что среди пассажиров на борту находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета.