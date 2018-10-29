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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая тайская королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»

Бывшая тайская модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) разбилась во время крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Сукнамай была одной из сотрудниц футбольного клуба. В 2005 году она заняла второе место в отборочном туре к конкурсу «Мисс Вселенная» среди соотечественниц. Тогда же она стала обладательницей титула «Мисс Фотогеничность».

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Полиция официально подтвердила гибель всех пяти людей, находившихся на борту воздушного судна: миллионера Вичая Шриваддханапрабхи, двух его сотрудников Нурсары Сукнамай и Кавепорна Пунпарэ (Kaveporn Punpare), пилота Эрика Сваффера (Eric Swaffer) и пилота-инструктора и его девушки Изабелы Розы Лечович (Izabela Roza Lechowicz).

Вертолет разбился 27 октября сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». Свидетели происшествия утверждают, что воздушное судно по традиции поднялось в воздух прямо с футбольного поля. Через несколько мгновений по неустановленной причине пилот потерял контроль над управлением, вертолет начал бесконтрольно крутиться вокруг своей оси и упал на автомобильную парковку, расположенную неподалеку от стадиона King Power.

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