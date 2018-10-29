Семья убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова согласилась на закрытие дела
Родственники убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие дела.
Родственники убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие дела.
Как сообщает 29 октября «РИА Новости», согласие на это дал сын
Максакова и Вороненков сбежали на Украину в 2016 году, где получили гражданство республики. 23 марта 2017 года
В феврале 2017 года Вороненкова обвинили в России в мошенничестве и объявили сначала в федеральный, а после и международный розыск. Также СК подозревал Вороненкова в рейдерском захвате здания в Москве. По данным следствия, бывший народный избранник нашел покупателя для недвижимости, за что получил авансовое вознаграждение в размере $100 тыс.