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14:56 (мск), источник: Известия

Семья убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова согласилась на закрытие дела

Родственники убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие дела.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 29 октября «РИА Новости», согласие на это дал сын экс-парламентария, который изначально выступал против закрытия дела. Из оглашенных в суде материалов также следует, что мать, сестра и вдова экс-депутата Мария Максакова не возражают против прекращения расследования.

Между тем потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе заявил, что Вороненков до сих пор жив и должен быть осужден.
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Максакова и Вороненков сбежали на Украину в 2016 году, где получили гражданство республики. 23 марта 2017 года экс-депутат был убит в центре Киева. В организации преступления обвиняют бывшего мужа Максаковой — российского бизнесмена Владимира Тюрина.

В феврале 2017 года Вороненкова обвинили в России в мошенничестве и объявили сначала в федеральный, а после и международный розыск. Также СК подозревал Вороненкова в рейдерском захвате здания в Москве. По данным следствия, бывший народный избранник нашел покупателя для недвижимости, за что получил авансовое вознаграждение в размере $100 тыс.

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