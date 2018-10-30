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03:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова»

Самый большой в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает региональное информагентство «СеверПост».

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца.

К месту ЧП стягиваются экстренные службы, очевидцы в соцсетях рассказывают о множестве подъезжающих к проходной завода машинах скорой помощи и полиции. Военные и МЧС начали спасательную операцию.

В свою очередь, издание «Мурманский вестник» уточняет, что, по неподтвержденным данным, четверо рабочих упали в воду. Официальной информации об аварии на данный момент нет.

«Адмирал Кузнецов» в настоящее время находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» практически половину единственного российского авианосца.

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