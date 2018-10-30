Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова»

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца.

К месту ЧП стягиваются экстренные службы, очевидцы в соцсетях рассказывают о множестве подъезжающих к проходной завода машинах скорой помощи и полиции. Военные и МЧС начали спасательную операцию.

В свою очередь, издание «Мурманский вестник» уточняет, что, по неподтвержденным данным, четверо рабочих упали в воду. Официальной информации об аварии на данный момент нет.