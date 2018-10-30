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05:51 (мск), источник: Интерфакс

При аварии во время ремонта «Адмирала Кузнецова» пострадали четыре человека

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — В результате происшествия на АО «82 судоремонтный завод» (82 СРЗ) под Мурманском, где затонул плавучий док ПД-50, пострадали четыре человека, сообщили во вторник «Интерфаксу» в мурманском территориальном Центре медицины катастроф.

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«Четверо пострадавших, трое доставлены в медсанчасть “Севрыба”, один — в городскую больницу (…) Один тяжелый, у него ранение брюшной полости и переохлаждение, трое в средней степени тяжести, они получили переохлаждение», — сказал руководитель мурманского Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

В свою очередь, источник «Интерфакса» в экстренных службах региона сообщил, что во время происшествия из плавдока спаслись около 60 человек.

«По предварительной информации, 60 человек успели (спастись и покинуть плавдок — ИФ), а пятеро не успели — четверых нашли, поиски пятого человека продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Затонул плавучий док, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова»
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