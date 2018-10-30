«Адмирал Кузнецов» прибыл на завод под Мурманском после аварии в доке

Источник: РИА Новости

Авианосец пришвартовался у причала завода в шесть утра. Сейчас корпус корабля осматривают специалисты.

«Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет», — рассказал собеседник агентства.

Авария на ПД-50

Ранее представитель 82-го судоремонтного завода рассказал, что в Мурманске из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны одного из крупнейших плавучих доков ПД-50 заполнились водой, после чего он резко ушел под воду.

В этом доке ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», при инциденте он не получил повреждений. Жертв нет, однако пострадали четверо рабочих — они оказались в воде и получили переохлаждение.

ПД-50 построили в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе «Адмирала Кузнецова» и тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Согласно списку аффилированных лиц АО «82-й судоремонтный завод», 0,0001% его акций принадлежит государству в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании «Роснефти».