Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крах "Нафтогаза": "Газпром" останется без главного "врага"
Разбитый Porsche и старые BMW: как отдыхают европейцы
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Москвичи нашли альтернативу Москве
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
«Путин забрал у США из-под носа военную базу» - эксперт
Заявление Порошенко после встречи с Лукашенко
Смертельно больные Рыбин и Сенчукова сделали признание об аборте
Прощание с Караченцовым вызвало негодование в РФ
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
Ничья «Спартака». Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как дизайнер обустроила однушку с гардеробной
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
09:34 (мск), источник: РИА Новости

«Адмирал Кузнецов» прибыл на завод под Мурманском после аварии в доке

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Авианосец «Адмирал Кузнецов» прибыл на 35-й судоремонтный завод под Мурманском после аварии в плавучем доке на 82-м заводе. Об этом сообщили РИА Новости в центре судоремонта «Звездочка» (исполнителя контракта на ремонт корабля).

Наверх
Источник: РИА Новости

Авианосец пришвартовался у причала завода в шесть утра. Сейчас корпус корабля осматривают специалисты.

«Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет», — рассказал собеседник агентства.

Авария на ПД-50

Ранее представитель 82-го судоремонтного завода рассказал, что в Мурманске из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны одного из крупнейших плавучих доков ПД-50 заполнились водой, после чего он резко ушел под воду.

В этом доке ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», при инциденте он не получил повреждений. Жертв нет, однако пострадали четверо рабочих — они оказались в воде и получили переохлаждение.

ПД-50 построили в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе «Адмирала Кузнецова» и тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Согласно списку аффилированных лиц АО «82-й судоремонтный завод», 0,0001% его акций принадлежит государству в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании «Роснефти».

«Адмирал Кузнецов» с середины сентября проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе, он должен завершиться в 2021 году.

 В якутском лесу найден мужчина с рюкзаком золота
Почему журналист НТВ покончил с собой: названа возможная причина
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Производители ждут повышения цен на продукты при росте экосбора
Двое пострадавших при ЧП на плавучем доке остаются в реанимации
Россияне взяли рекордные кредиты для покрытия кредитов
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года
СМИ: Трамп занимается личными делами, а не своими обязанностями
Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков
Спорт
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы Тяжелые три очка Питера
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
400 л.с. и полный привод: в Россию приедет очень дорогая Kia На российском рынке новое поколение роскошного седана Kia K900 придёт на смену модели Quoris
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
4-летняя дочь Тимати уже делает маникюр Бабушка Алисы сходила с ней в салон красоты
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь