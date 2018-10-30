Упавший с плавдока кран повредил корпус и палубу «Адмирала Кузнецова»

Источник: РИА "Новости"

Кран, упавший с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил корпус и взлетную палубу авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил глава ОСК.

При этом источник ТАСС в оперативных ведомствах уточнил, что «упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется».