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09:41 (мск), источник: ТАСС

Упавший с плавдока кран повредил корпус и палубу «Адмирала Кузнецова»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/ — Водолазы в течение дня осмотрят подводную часть корпуса авианосца, чтобы убедиться в отсутствии ее повреждений, отметил источник.

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Источник: РИА "Новости"

Кран, упавший с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил корпус и взлетную палубу авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил глава ОСК.

При этом источник ТАСС в оперативных ведомствах уточнил, что «упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется».

По данным собеседника агентства, водолазы в течение дня осмотрят подводную часть корпуса авианосца, чтобы убедиться в отсутствии ее повреждений.

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