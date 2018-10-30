Мужчина, подкинувший бомбы Хилари Клинтон и Обаме, собирался отправить 100 взрывных устройств

56-летний Сизар Сэйок, задержанный по подозрению в рассылке четырнадцати бомб представителям партии демократов США (в том числе Хилари Клинтон, Бараку Обаме и актеру Роберту Де Ниро), собирался отправить более 100 взрывных устройств, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на близкий к следствию источник. ФБР не называет имен людей из этого списка, однако не отрицает, что некоторые из бомб могут все еще находиться в почтовой системе США — все устройства были отправлены по почте , а обнаружили их при сортировке писем.

Первое из слушаний по делу Сизара Сэйока прошло в этот понедельник — ему были предъявлены обвинения в 5 федеральных преступлениях, в том числе в перевозке взрывчатого вещества через границу США. Если его признают виновным, Сэйоку грозит до 48 лет лишения свободы. Адвокат подозреваемого Даниэль Аарсон после слушания заявил, что отпечаток пальца на одной из посылок, по которому задержали Сизара, — лишь косвенное доказательство, и что его подопечный «невиновен до тех пор, пока его вина не будет доказана».