В Татарстане разоблачили законспирированную террористическую ячейку

Сообщается, что ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардией в рамках проведенной в Татарстане спецоперации пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство» *.

«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шесть ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков в 18 адресах изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства» *, — говорится в сообщении.