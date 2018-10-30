В Татарстане разоблачили законспирированную террористическую ячейку
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане разоблачена законспирированная террористическая ячейка, координировавшаяся с террористической группировкой «Исламское государство» * (ИГ*, запрещена в РФ), задержаны 18 человек, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.
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