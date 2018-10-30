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10:39 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане разоблачили законспирированную террористическую ячейку

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане разоблачена законспирированная террористическая ячейка, координировавшаяся с террористической группировкой «Исламское государство» * (ИГ*, запрещена в РФ), задержаны 18 человек, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

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Источник: РИА Новости

Сообщается, что ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардией в рамках проведенной в Татарстане спецоперации пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство» *.

«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шесть ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков в 18 адресах изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства» *, — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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