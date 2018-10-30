Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ангела Меркель летит в Киев: стала известна причина
Российская фигуристка устроила стриптиз на льду после победы
5 продуктов для отличного свидания
В ДТП погиб автор песен Орбакайте и Лепса
Как дизайнер обустроила удобную трешку на 58 квадратах
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
«Путин забрал у США из-под носа военную базу» - эксперт
Заявление Порошенко после встречи с Лукашенко
Смертельно больные Рыбин и Сенчукова сделали признание об аборте
Прощание с Караченцовым вызвало негодование в РФ
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
Ничья «Спартака». Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Певец скупил все билеты на концерт конкурента, чтобы зал был пуст
Орех, употребление которого защищает от старения
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие ноги
89-летний клиент отомстил проститутке за отказ
В МИД отреагировали на новость об ультиматуме военным РФ
Украина допустила потерю еще одной территории
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
8Рим завалило льдом
11:52 (мск), источник: Ведомости

Авианосец «Адмирал Кузнецов» поврежден при аварии плавучего дока

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений правил безопасности.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Находящийся в ремонте единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения при аварии плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в Мурманске. Инцидент случился в ночь на вторник при затоплении дока (необходимо для вывода корабля): тяжелый кран повредил корпус авианосца и его полетную палубу, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но, к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то «жизненно важного» оборудования крейсера.
Алексей Рахманов
президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации ремонтных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. По предварительным данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений.

«В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести», — сообщил СКР.

Читайте также
В Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова»

По данным источника ТАСС в оперативных ведомствах, кран до сих пор находится на полетной палубе, масштаб повреждений уточняется. В течение дня водолазы осмотрят подводную часть «Кузнецова», чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Позднее ОСК уточнила, что повреждения, вероятно, не являются серьезными. «По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил», — сказал представитель корпорации.

Спущенный на воду в 1987 г. тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 г. встал на ремонт после участия в военной операции у берегов Сирии в Средиземном море. Во время операции были потеряны два палубных самолета: Су-33 и МиГ-29КР, летчики успешно катапультировались. В ходе ремонта на корабле полностью заменят все котлы, стоимость работ оценивалась в 50 млрд руб. Ожидается, что «Кузнецова» отремонтируют к концу 2020 г и в 2021 г он вернется в состав ВМФ России.

После аварии «Кузнецов» ошвартован к причалу 35-го судоремонтного завода в Мурманске, который является филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка». Пресс-служба «Звездочки» сообщила, что матчасть корабля при инциденте не пострадала.

По сообщениям «Звездочки», причиной аварии стали перебои в электроснабжении дока, что вызвало внеплановое заполнение балластных цистерн и его резкое погружение в нерасчетном режиме.

Сбои электроснабжения в Мурманской области происходят с 26 октября из-за налипания снега на провода ЛЭП. Накануне аварийные отключения произошли в Мурманске, Рослякове и Североморске.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на своей страничке в Instаgram сообщила, что двое пострадавших при инциденте с доком находятся в больницах, один человек еще не найден. «О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. “Адмирал Кузнецов” на буксире выведен из дока на безопасное расстояние», — написала она.

Во время загрузки произошла ошибка.
Упавший кран у финишной ленточки: график ремонта «Адмирала Кузнецова» не нарушен
Во время загрузки произошла ошибка.
11:57 (мск)© Ньюстюб
 «Я не уверена, сохранил ли Путин связь с реальностью». 10 цитат Меркель о России
Бензин дорожает вопреки пожеланиям правительства
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Биологи «воскресили» одного из древнейших предков человека
Исторический центр Венеции затопило почти на 75% (фото)
Кокорин и Мамаев смогут играть за тюремные команды
Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»
Можно ли предотвратить падение самолета?
Спорт
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы Тяжелые три очка Питера
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
400 л.с. и полный привод: в Россию приедет очень дорогая Kia На российском рынке новое поколение роскошного седана Kia K900 придёт на смену модели Quoris
Кино
Чурикова, Фрейндлих, Миронова и другие на юбилее фонда «Артист» Звезды советского и российского кино приняли участие в праздничном концерте
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное» Александр дал откровенное интервью впервые за много лет (фото)
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь