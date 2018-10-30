Авианосец «Адмирал Кузнецов» поврежден при аварии плавучего дока
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Находящийся в ремонте единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения при аварии плавучего дока ПД-50 на судоремонтном заводе в Мурманске. Инцидент случился в ночь на вторник при затоплении дока (необходимо для вывода корабля): тяжелый кран повредил корпус авианосца и его полетную палубу, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но, к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией
какого-то«жизненно важного» оборудования крейсера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации ремонтных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. По предварительным данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений.
«В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести», — сообщил СКР.
По данным источника ТАСС в оперативных ведомствах, кран до сих пор находится на полетной палубе, масштаб повреждений уточняется. В течение дня водолазы осмотрят подводную часть «Кузнецова», чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Позднее ОСК уточнила, что повреждения, вероятно, не являются серьезными. «По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил», — сказал представитель корпорации.
Спущенный на воду в 1987 г. тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 г. встал на ремонт после участия в военной операции у берегов Сирии в Средиземном море. Во время операции были потеряны два палубных самолета: Су-33 и МиГ-29КР, летчики успешно катапультировались. В ходе ремонта на корабле полностью заменят все котлы, стоимость работ оценивалась в 50 млрд руб. Ожидается, что «Кузнецова» отремонтируют к концу 2020 г и в 2021 г он вернется в состав ВМФ России.
После аварии «Кузнецов» ошвартован к причалу 35-го судоремонтного завода в Мурманске, который является филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка».
Сбои электроснабжения в Мурманской области происходят с 26 октября
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на своей страничке в Instаgram сообщила, что двое пострадавших при инциденте с доком находятся в больницах, один человек еще не найден. «О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы