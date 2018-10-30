История постройки и технические характеристики плавучего дока ПД-50

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 30 октября 2018 года большой плавучий док ПД-50 затонул в Мурманске во время планового выхода из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» — единственного авианосца Военно-морского флота (ВМФ) России. В результате инцидента пропал без вести старший механик смены, четыре сотрудника предприятия госпитализированы с переохлаждением.

По предварительной информации, сам корабль повреждений не получил и был отбуксирован на соседний 35-й судостроительный завод.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о плавучем доке, с которым произошла авария.

ПД-50 предназначен для ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тыс. т.

Это единственный док проекта 7454, он входит в число крупнейших в мире.

Является единственным в европейской части России судоремонтным сооружением технического флота грузоподъемностью 80 тыс. т. На Тихоокеанском флоте ВМФ РФ имеется сравнимый по характеристикам большой плавучий док ПД-41.

ПД-50 был построен по заказу ВМФ СССР на верфи Gotaverken Arendal (город Арендал, Вестра-Гёталанд, Швеция) под заводским номером 910 во второй половине 1970-х годов. Передан заказчику в 1980 году, эксплуатировался Северным флотом.

2 1—23 октября 2001 года в док была заведена атомная подводная лодка К-141 «Курск», поднятая после катастрофы в Баренцевом море.

По состоянию на 2018 год эксплуатантом дока является АО «82 судоремонтный завод». ПД-50 базируется в Росляково (район Мурманска). Номер в Российском речном регистре — 235353.

Технические характеристики по данным из открытых источников:

Длина габаритная — 330 м, конструктивная — 300 м;

ширина габаритная — 88 м, конструктивная — 79 м;

осадка — 6,12 м;

дедвейт — 181 тыс. 230 т;

полное водоизмещение — 215 тыс. 860 т;

грузоподъемность — 80 тыс. т;

площадь стапель-палубы — 23 тыс. кв. м.

Док оснащен четырьмя дизельными двигателями, четырьмя электрогенераторами. Оборудован двумя башенными кранами грузоподъемностью 50 т каждый.

Ремонт «Адмирала Кузнецова»

В апреле 2018 года Минобороны заключило с «Объединенной судостроительной корпорацией» (ОСК) контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации крейсера. Ремонтные работы начались в мае 2018 года в Мурманске на базе 35-го судоремонтного завода («35 СРЗ», филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка»). В период с 14 по 17 сентября 2018 года авианосец был переведен от причала «35 СРЗ» в ПД-50.

Представитель «Звездочки» Евгений Гладышев рассказал ТАСС, что причиной происшествия 30 октября стало отключение насосов из-за скачка напряжения в электросети в момент спуска крейсера на воду. Отключение насосов вызвало нерасчетное погружение дока.