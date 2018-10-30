История постройки и технические характеристики плавучего дока ПД-50

В ночь на 30 октября 2018 года большой плавучий док ПД-50 затонул в Мурманске во время планового выхода из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» — единственного авианосца
Редакция
ПД-50 предназначен для ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тыс. т.
Является единственным в европейской части России судоремонтным сооружением технического флота грузоподъемностью 80 тыс. т. На Тихоокеанском флоте ВМФ РФ имеется сравнимый по характеристикам большой плавучий док ПД-41.
ПД-50 был построен по заказу ВМФ СССР на верфи Gotaverken Arendal (город Арендал,
2
По состоянию на 2018 год эксплуатантом дока является АО «82 судоремонтный завод». ПД-50 базируется в Росляково (район Мурманска). Номер в Российском речном регистре — 235353.
Технические характеристики по данным из открытых источников:
Док оснащен четырьмя дизельными двигателями, четырьмя электрогенераторами. Оборудован двумя башенными кранами грузоподъемностью 50 т каждый.
В апреле 2018 года Минобороны заключило с «Объединенной судостроительной корпорацией» (ОСК) контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации крейсера. Ремонтные работы начались в мае 2018 года в Мурманске на базе 35-го судоремонтного завода («35 СРЗ», филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка»). В период с 14 по 17 сентября 2018 года авианосец был переведен от причала «35 СРЗ» в ПД-50.
Согласно условиям контракта, авианосец должен быть возвращен в строй в 2021 году. Глава ОСК Алексей Рахманов сообщил ТАСС, что корпорация оценивает объем ущерба, нанесенного кораблю при выводе из дока, и заверил, что сроки его ремонта не сдвинутся.