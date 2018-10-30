«Росбалт» узнал о задержании возможного продавца личных данных Петрова и Боширова
ФСБ задержала на рабочем месте сотрудника пограничной службы в
ФСБ задержала на рабочем месте сотрудника пограничной службы в
По словам собеседника «Росбалт», служба провела массовые мероприятия, которые коснулись частных сыщиков и людей, которые занимаются продажей выписок из «закрытых» баз данных: в частности, тех, которые предоставляли информацию о перемещении граждан через границу, из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.
За короткий период сотрудники двух управлений провели более 60 обысков, отметил источник, возбуждено много дело по ст. 183, 203, 137 Уголовного кодекса (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну; превышение полномочий частным детективом; нарушение неприкосновенности частной жизни). Источник «Ведомостей» в спецслужбах подтверждает, что дел возбуждено много, причем не только по этим статьям.
Помимо сотрудника погранслужбы, по данным собеседника «Росбалта», на рабочем месте задержан также сотрудник одного из подразделений ФНС.
В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ и что они они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.
The Insider и Bellingcat провели расследование о личности Петрова и Боширова. По их информации, настоящие имена россиян, подозреваемых в отравлении, — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Первый, сообщили расследователи, — полковник ГРУ, второй — военный врач ГРУ.
Петров и Боширов дали интервью RT, в котором заявили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей. По их словам, они занимаются предпринимательством и ездили в Великобританию в туристических целях.