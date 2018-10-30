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13:08 (мск), источник: Ведомости

«Росбалт» узнал о задержании возможного продавца личных данных Петрова и Боширова

ФСБ задержала на рабочем месте сотрудника пограничной службы в Северо-Западном регионе, который, как полагают, продал информацию о поездках за границу Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией. «Ведомости» направили запрос ФСБ.

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По словам собеседника «Росбалт», служба провела массовые мероприятия, которые коснулись частных сыщиков и людей, которые занимаются продажей выписок из «закрытых» баз данных: в частности, тех, которые предоставляли информацию о перемещении граждан через границу, из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.

За короткий период сотрудники двух управлений провели более 60 обысков, отметил источник, возбуждено много дело по ст. 183, 203, 137 Уголовного кодекса (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну; превышение полномочий частным детективом; нарушение неприкосновенности частной жизни). Источник «Ведомостей» в спецслужбах подтверждает, что дел возбуждено много, причем не только по этим статьям.

Помимо сотрудника погранслужбы, по данным собеседника «Росбалта», на рабочем месте задержан также сотрудник одного из подразделений ФНС.

Он подчеркнул, что заведенные уголовные дела никак не связаны с Петровым и Бошировым — в них речь идет об утечках по «другим персонам».

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ и что они они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.

Новость
Легенда о шпиле

The Insider и Bellingcat провели расследование о личности Петрова и Боширова. По их информации, настоящие имена россиян, подозреваемых в отравлении, — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Первый, сообщили расследователи, — полковник ГРУ, второй — военный врач ГРУ.

Петров и Боширов дали интервью RT, в котором заявили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей. По их словам, они занимаются предпринимательством и ездили в Великобританию в туристических целях.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Читайте также: У Пескова не оказалось информации о задержании чиновников за продажу данных о Петрове и Боширове

Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
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