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13:38 (мск), источник: Интерфакс

У Пескова не оказалось информации о задержании чиновников за продажу данных о Петрове и Боширове

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о якобы задержании лиц, предоставивших информацию об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Источник: РИА "Новости"
Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, я ничего не могу вам сказать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Во вторник «Росбалт» сообщил, что на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. «Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц», — пояснило агентство.

Отравление и подозреваемые

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.
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Позже интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящие имена Боширова и Петрова — по его данным, это полковник ГРУ Анатолий Чепига и сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», — резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о том, что у них было отравляющее вещество «Новичок».

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