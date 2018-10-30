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13:56 (мск), источник: Фонтанка

Суд решил судьбу хакера из группы Lurk, взломавшей почту Клинтон

Пять лет колонии общего режима с конфискацией имущества получил Игорь Маковкин — участник группы Lurk, которая вывела средства из ряда российских компаний, банков и взломала сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово и почту предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

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Источник: Reuters

Прокуратура просила семь лет. Кроме того, Маковкин должен будет возместить причинённый ущерб, на все его имущество наложен арест. Такое решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает 30 октября Znak.com.

Следствие считает, что хакерская группа Lurk за несколько лет похитила 1 миллиард 264 миллионов рублей из коммерческих компаний, банков «Таата», «Гарант-Инвест» и «Металлинвестбанк». Для вывода средств использовали крупные финансовые организации, такие как «Тинькофф-банк», Сбербанк России, «Россельхозбанк», «Бин-банк», ВТБ-24, ВТБ, банк «Авангард», «Промсвязьбанк», «Райффайзен», «Росбанк», «Альфа-банк».

Обыски в рамках уголовного дела проходили в 15 регионах России, в том числе в Екатеринбурге, где проживает руководство группировки и основные его члены.

Екатеринбуржец Константин Козловский, по данным СМИ, взял на себя ответственность за взломы серверов Национального комитета Демократической партии США, электронной переписки Хиллари Клинтон, серверов военных предприятий США.

Создание вирусов-вымогателей WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ, заявил он.

Справка

Маковкин — один из первых участников хакерской группы Lurk, чьи дела дошли до суда. Ранее в Кировский райсуд также поступило дело против другого участника группы, Константина Мельника. Обвинение против Маковкина было выдвинуто по части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в организованном сообществе»). Так как Мельник занимал в группе Lurk более высокое положение, он обвиняется по более серьезной части 1 статьи 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом»). В остальном набор статьей у молодых людей почти идентичный: часть 4 статьи 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере»), часть 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), часть 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

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