Суд решил судьбу хакера из группы Lurk, взломавшей почту Клинтон

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Прокуратура просила семь лет. Кроме того, Маковкин должен будет возместить причинённый ущерб, на все его имущество наложен арест. Такое решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает 30 октября Znak.com.

Следствие считает, что хакерская группа Lurk за несколько лет похитила 1 миллиард 264 миллионов рублей из коммерческих компаний, банков «Таата», «Гарант-Инвест» и «Металлинвестбанк». Для вывода средств использовали крупные финансовые организации, такие как «Тинькофф-банк», Сбербанк России, «Россельхозбанк», «Бин-банк», ВТБ-24, ВТБ, банк «Авангард», «Промсвязьбанк», «Райффайзен», «Росбанк», «Альфа-банк».

Обыски в рамках уголовного дела проходили в 15 регионах России, в том числе в Екатеринбурге, где проживает руководство группировки и основные его члены.

Екатеринбуржец Константин Козловский, по данным СМИ, взял на себя ответственность за взломы серверов Национального комитета Демократической партии США, электронной переписки Хиллари Клинтон, серверов военных предприятий США.

Создание вирусов-вымогателей WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ, заявил он.

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