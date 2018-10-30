Американка объелась блинами насмерть
В США родственники погибшей на соревновании по поеданию блинов Кэйтлин Нельсон подали в суд на организаторов мероприятия. Об этом сообщает информационный портал Fox News.
В США родственники погибшей на соревновании по поеданию блинов Кэйтлин Нельсон подали в суд на организаторов мероприятия. Об этом сообщает информационный портал Fox News.
Конкурс проходил в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. Студентка учреждения, 20-летняя Нельсон, приняла участие в конкурсе.
Окружающие немедленно позвонили в службу спасения, до этого момента американку попытались спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на медсестер. Прибывшие на место полицейские обнаружили «блинный ком, твердый, как бетон» в дыхательных путях Нельсон.
Девушку доставили сначала в местную больницу, а затем в ведущий медицинский центр в
Ресторан, предоставивший блины, назвал произошедшее «трагическим инцидентом, который произошел
Представительница семьи Кэти
Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения осознали, что не вся пища подходит для проведения таких мероприятий и щепотка предусмотрительности могла бы буквально спасти жизни.
Семья погибшей пожертвовала ее органы нуждающимся.