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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Американка объелась блинами насмерть

В США родственники погибшей на соревновании по поеданию блинов Кэйтлин Нельсон подали в суд на организаторов мероприятия. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

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Конкурс проходил в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. Студентка учреждения, 20-летняя Нельсон, приняла участие в конкурсе.

После того, как девушка быстро съела несколько блинов, ее начало трясти, и она рухнула на пол без сознания.

Окружающие немедленно позвонили в службу спасения, до этого момента американку попытались спасти две дежурившие на мероприятии студентки, учившиеся на медсестер. Прибывшие на место полицейские обнаружили «блинный ком, твердый, как бетон» в дыхательных путях Нельсон.

Девушку доставили сначала в местную больницу, а затем в ведущий медицинский центр в Нью-Йорке, но докторам не удалось спасти ее.

Ресторан, предоставивший блины, назвал произошедшее «трагическим инцидентом, который произошел из-за казавшейся забавной затеи».

Представительница семьи Кэти Менсер-Хейдж (Katie Mesner-Hage) заявила, что соревнования едоков совсем не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

Очень важно, чтобы люди, а особенно образовательные учреждения осознали, что не вся пища подходит для проведения таких мероприятий и щепотка предусмотрительности могла бы буквально спасти жизни.
Кэти Менсер-Хейдж
Представительница семьи

Семья погибшей пожертвовала ее органы нуждающимся.

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