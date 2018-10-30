В Югре два человека пострадали при пожаре на нефтебазе
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в ХМАО составляет 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в ХМАО составляет 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в
«Горят два резервуара на 1 тысяче “квадратов” в пределах обваловки», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, «что, по предварительным данным, пострадали два человека». Угрозы распространения огня нет.