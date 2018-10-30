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14:59 (мск), источник: РИА Новости

В Югре два человека пострадали при пожаре на нефтебазе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в ХМАО составляет 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Источник: РИА Новости

«Горят два резервуара на 1 тысяче “квадратов” в пределах обваловки», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, «что, по предварительным данным, пострадали два человека». Угрозы распространения огня нет.

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