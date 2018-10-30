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19:20 (мск), источник: Daily Storm

Экономят на сотрудниках и безопасности: что происходит на заводе, где повредили «Адмирала Кузнецова»

За последние два года на предприятии «Роснефти» провели 20 проверок, треть из них выявили нарушения.

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Источник: РИА "Новости"

На 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области произошла авария: затонул плавдок, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». В результате инцидента четыре человека получили переохлаждение, еще один пропал без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации плавдока. Но это не единственная проблема предприятия: бывшие сотрудники просили президента запретить «Роснефти» покупать акции завода. А после прихода нового руководства людей лишали положенных надбавок.

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Крейсер с поврежденными палубой и корпусом отбуксировали на 35-й судоремонтный завод Центра судостроения «Звездочка». Предварительно причиной аварии называют внезапное отключение электроэнергии во время спуска «Адмирала Кузнецова» на воду, хотя в «Россети» это заявление опровергают. Объединенная судостроительная корпорация уже сообщила о намерении обратиться с иском к владельцу 82-го СРЗ — «Роснефти», что она возместила траты на ремонт корабля.

Как выяснил Daily Storm, с 2016 года, когда «Роснефть» стала владельцем 82 СРЗ, и по 2017-й власти провели 20 проверок.

Согласно данным СПАРК, в семи случаях на заводе был зафиксирован ряд нарушений. За все время работы предприятия нарушений насчитывается более полусотни.

Ростехнадзор, к примеру, обнаружил, что на заводе отсутствуют программа подготовки оперативных руководителей, протоколы испытания оборудования, удостоверения проверки знаний правил эксплуатации установок. Вдобавок работникам не выдавали средства индивидуальной защиты от вредных производственных факторов, установило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а Роспотребнадзор зафиксировал выброс загрязняющих веществ в Кольский залив. Впоследствии завод устранил все нарушения, следует из СПАРК.

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В отчете о проведении оценки условий труда по состоянию на октябрь 2018-го сотрудниками 82 СРЗ числятся 681 человек. Завод постоянно нуждается в кадрах: на HeadHunter можно обнаружить вакансии начальника дока, инженера по подготовке производства и слесаря по контрольно-измерительным приборам. Во «ВКонтакте» один из бывших сотрудников предприятия анонимно написал, что уволился два года назад — в то время, когда «Роснефть» приобретала завод. По его словам, плавучий док тогда перевели на электротягу — погружение и всплытие осуществлялось благодаря береговому питанию. «И как радовались начальники, что теперь моторную группу можно сократить и сэкономить на дизельном топливе!» — подчеркнул мужчина.

Более 300 сотрудников 82 СРЗ были против передачи акций предприятия «Роснефти»: трудовой коллектив даже обращался к президенту с просьбой пересмотреть решение. Они ссылались на то, что большую часть сотрудников планировалось перевести на 35-й завод, где нет ни оборудования, ни подготовленных площадей для размещения персонала. Зато тогда в планах 82-го завода было строительство сухого дока и выполнение взрывных работ по очистке площадки.

«Этот проект дает возможность одновременно доковать несколько крупноэтажных объектов, таких как ТАВКР «Адмирал Кузнецов», ТАКР «Петр Великий». Выполнение работ по проекту не требует остановки производства, как это потребуется сделать в случае реконструкции действующего производства 35 СРЗ, — писали заявители.

В «Звездочке», также специализирующейся на ремонте судов, регулярно находят нарушения, связанные с условиями труда. Руководство уличили в сокрытии от сотрудников информации о том, что за работу им положена надбавка и дополнительные гарантии.

В конце 2011 года все на том же 82-м СРЗ произошел пожар, продолжавшийся двое суток: в доке ПД-50 загорелся гидроакустический комплекс атомной подводной лодки «Екатеринбург», была повреждена его антенная часть. Через четыре года Минобороны пыталось взыскать с Центра судоремонта «Звездочка» почти 358 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного вреда, однако суд посчитал, что оборонное ведомство пропустило срок исковой давности. Кроме того, в прошлом году в СМИ прошла информация о том, что на модернизации крейсера планируют сэкономить: из заявленных 50 миллиардов рублей на ремонт выделили лишь половину.

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