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21:01 (мск), источник: Интерфакс

Пострадавшего при пожаре на нефтебазе в ХМАО до сих пор не доставили в больницу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Еще одного человека привезли в Нижневартовск в тяжелом состоянии спустя несколько часов после ЧП.

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Источник: Reuters

Один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в ХМАО доставлен в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, второй все еще в пути, сообщила «Интерфаксу» заместитель главного врача больницы Елена Мироненко.

Доставлен первый пациент. Он госпитализирован в противошоковую палату в реанимационном отделении, идет обследование. Второй пациент еще в пути.
Елена Мироненко
заместитель главного врача больницы

Месторождение, где произошел пожар, расположено в 220 км от Нижневартовска, поэтому доставка пострадавших до медучреждения заняла несколько часов.

Ранее со ссылкой на директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского сообщалось, что на данный момент известно о трех пострадавших: один человек обратился за медицинской помощью, его состояние удовлетворительное, еще два «тяжелых» пациента транспортируются в окружную больницу Нижневартовска.

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