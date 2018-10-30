Пострадавшего при пожаре на нефтебазе в ХМАО до сих пор не доставили в больницу

Источник: Reuters

Один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в ХМАО доставлен в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, второй все еще в пути, сообщила «Интерфаксу» заместитель главного врача больницы Елена Мироненко.

Доставлен первый пациент. Он госпитализирован в противошоковую палату в реанимационном отделении, идет обследование. Второй пациент еще в пути. Елена Мироненко заместитель главного врача больницы

Месторождение, где произошел пожар, расположено в 220 км от Нижневартовска, поэтому доставка пострадавших до медучреждения заняла несколько часов.