Снегопады и ливни обрушились на юг Европы
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Сильный снегопад и проливные ливни обрушились в течение вторника на
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Сильный снегопад и проливные ливни обрушились в течение вторника на
Наиболее сложная ситуация сложилась в регионах Овернь, Лимузен,
В соседней с Францией Италии также наблюдается непростая метеорологическая ситуация. В шести областях Италии действует «красный» уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. Ранее сообщалось, что, по последним данным, жертвами стихии там стали уже 11 человек.
Штормовой ветер, который сопровождается ливнями, обрушился и на Адриатическое побережье Хорватии. В ряде прибрежных городов затоплены улицы, отключено электричество.
Расположенный на границе с Италией швейцарский кантон Тичино также оказался под властью стихии. Многие дороги затоплены, повалены деревья.
В южной части Австрии власти вдоль рек устанавливают специальные искусственные барьеры, поскольку