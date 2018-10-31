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01:25 (мск), источник: Интерфакс

Минпромторг рассказал о повреждениях на «Адмирале Кузнецове»

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений в результате инцидента с доком в Мурманске, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге России.

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Источник: РИА "Новости"

«Авианосец “Адмирал Кузнецов” получил незначительные повреждения корпусных конструкций выше ватерлинии, не влияющие на обеспечение живучести корабля», — заявили в пресс-службе министерства. «Непотопляемость корабля обеспечена», — подчеркнули в ведомстве.

Плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на АО «82 судоремонтный завод» (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на вторник. Во время инцидента упали два башенных крана. «Адмирал Кузнецов» в результате падения крана получил повреждения борта выше ватерлинии, оно не критичное, сообщил «Интерфаксу» во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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«Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров. Поврежден борт выше ватерлинии», — сказал он. «Очевидно, что когда 70-тонный кран падает на палубу, такое повреждение может произойти. Все эти повреждения мы считаем незначительными. Они укладываются в обычную практику корпусного ремонта», — пояснил глава ОСК.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. В настоящее время корабль проходит модернизацию. Минобороны РФ и ОСК подписали госконтракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» в апреле.

«Адмирал Кузнецов» будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года, сообщил в сентябре «Интерфаксу» глава ОСК Рахманов.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения — крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

«Адмирал Кузнецов» в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР против боевиков в Сирии.

По официальным данным, «Адмирал Кузнецов» потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались. СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.

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