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13:05 (мск), источник: РИА Новости

В посольстве Ватикана в Риме нашли кости человека

РИМ, 31 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Служба печати Святого престола поздно вечером в среду сообщила о том, что во время проведения ремонтных работ в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Италии были обнаружены «фрагменты человеческих костей».

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Источник: AP 2018

В нунциатуру немедленно прибыли сотрудники ватиканской жандармерии, которые проинформировали о находке представителей Святого престола, а затем и официальные власти Италии.

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В сообщении указывается также, что главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне сразу же направил сотрудников криминальной полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков «в целях установления возраста, пола (умершего человека) и времени смерти».

Как стало известно итальянским СМИ, следователи намерены выяснить, не принадлежат ли обнаруженные останки одной из двух несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году.

Пятнадцатилетняя дочь хозяев одного из столичных баров Мирелла Грегори 7 мая 1983 года ушла на встречу с неким знакомым и бесследно исчезла. Дочери одного из служащих Префектуры папского дома Эмануэле Орланди также было 15 лет, когда она пропала без вести. Девочка, которая была ватиканской подданной, 22 июня 1983 года позвонила одной из своих сестер и сообщила ей о том, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики. После этого никаких известий об Эмануэле не поступало.

Некоторое время следователи связывали факты исчезновения двух юных римлянок, однако потом они отказались от данной версии и расследование каждого из этих случаев проводилось автономно.

«Дело Орланди» вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах и стало одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. В расследовании этого дела принимали участие не только правоохранительные органы Италии, но и различные спецслужбы, в том числе иностранные. Существовала, в частности, версия о том, что похищение Орланди было связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.

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