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09:54 (мск), источник: Интерфакс

Один человек погиб при взрыве у здания ФСБ в Архангельске

Сообщается о хлопке небольшой мощности «не бытового характера».

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Взрыв небольшой силы раздался рядом со зданием УФСБ по Архангельской области, один человек погиб, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем при взрыве. «Медики сделали все возможное, но ничем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм», — сказал «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи.

В связи с хлопком из здания эвакуированы все сотрудники.

«Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера», — уточнил собесебник «Интерфакса».

Как сообщает местный портал 29.ru, движение в районе инцидента перекрыто на участке Троицкого проспекта от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта. Там же очевидцы ведут прямую трансляцию с места событий.

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