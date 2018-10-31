Один человек погиб при взрыве у здания ФСБ в Архангельске
Сообщается о хлопке небольшой мощности «не бытового характера».
Сообщается о хлопке небольшой мощности «не бытового характера».
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Взрыв небольшой силы раздался рядом со зданием УФСБ по Архангельской области, один человек погиб, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Сначала сообщалось об одном пострадавшем при взрыве. «Медики сделали все возможное, но ничем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм», — сказал «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи.
«Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера», — уточнил собесебник «Интерфакса».
Как сообщает местный портал 29.ru, движение в районе инцидента перекрыто на участке Троицкого проспекта от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта. Там же очевидцы ведут прямую трансляцию с места событий.