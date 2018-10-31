Суд по снял арест со счета Улюкаева для взыскания 130 млн рублей штрафа
Суд удовлетворил соответствующую просьбу службы судебных приставов.
Суд удовлетворил соответствующую просьбу службы судебных приставов.
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества
«Удовлетворить заявление службы судебных приставов о снятии ареста со счетов осужденного Улюкаева», — огласила решение судья.
Согласно позиции судебных приставов, снятие ареста необходимо для исполнения приговора суда, согласно которому Улюкаев оштрафован на 130 млн рублей.
В суде представитель судебных приставов сообщил, что часть долга с Улюкаева удалось взыскать, и он составляет около 125 млн рублей.
Сам Улюкаев принял участие в заседании в режиме
15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации, согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.
Штрафы, кратные размеру взяток, были введены в Уголовный кодекс РФ в 2011 году. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн рублей с одного человека. При этом в отличие от других должников осужденные за коррупцию не могут прибегнуть к процедуре личного банкротства — для них предусмотрена лишь возможность отсрочки или рассрочки выплат либо замена наказания на лишение свободы.