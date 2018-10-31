Суд по снял арест со счета Улюкаева для взыскания 130 млн рублей штрафа

Источник: AP 2018

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии, что должно позволить взыскать с него 130 млн рублей штрафа по делу о взятке, передает корреспондент ТАСС.

«Удовлетворить заявление службы судебных приставов о снятии ареста со счетов осужденного Улюкаева», — огласила решение судья.

Согласно позиции судебных приставов, снятие ареста необходимо для исполнения приговора суда, согласно которому Улюкаев оштрафован на 130 млн рублей.

При исполнении приговора возникла правовая коллизия, вследствие которой приставы не могут взыскать штраф, так как деньги на счете заблокированы до исполнения приговора суда, который в свою очередь не может быть исполнен до уплаты штрафа.

В суде представитель судебных приставов сообщил, что часть долга с Улюкаева удалось взыскать, и он составляет около 125 млн рублей.

Сам Улюкаев принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи из колонии. Он назвал суду свои паспортные данные и никак не прокомментировал суть разбирательства.

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15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере $2 млн. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации, согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.