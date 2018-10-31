«Роскосмос» назвал причину аварии «Союза»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Авария ракеты «Союза-ФГ» произошла
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Авария ракеты «Союза-ФГ» произошла
Ранее об этой версии неоднократно говорили источники РИА Новости, но официально она не подтверждалась.
«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института
По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.