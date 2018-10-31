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11:38 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» назвал причину аварии «Союза»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Авария ракеты «Союза-ФГ» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщил в среду исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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Ранее об этой версии неоднократно говорили источники РИА Новости, но официально она не подтверждалась.

Новость
Авария «Союза». Что теперь будет с МКС?

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

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