«Роскосмос» назвал причину аварии «Союза»

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Ранее об этой версии неоднократно говорили источники РИА Новости, но официально она не подтверждалась.

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.