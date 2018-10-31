СКР возбудил дело о теракте после взрыва в здании ФСБ в Архангельске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК) после взрыва на входе в здание архангельского управления ФСБ.

Личность погибшего установлена, отметил СКР. По версии следствия, самодельное взрывное устройство в здание ФСБ принес 17-летний местный житель, он погиб от полученных в результате взрыва ранений.

Небольшой взрыв на проходной УФСБ по Архангельской области произошел около девяти часов утра. По версии Национального антитеррористического комитета, молодой человек вошел в здание и достал из сумки неустановленный предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках. Причины случившегося выясняются.

В результате взрыва трое сотрудников архангельского управления ФСБ получили ранения различной степени тяжести. Местный сайт «Регион 29» сообщает, что одному из них потребовалась операция, 32-летний мужчина получил осколочные ранения лица и руки.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал, что после случившегося в регионе усилены меры безопасности.