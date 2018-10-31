Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова пожалела о конфликте с вдовой Караченцова - СМИ
«Обнаженная» женщина озадачила покупателей в супермаркете
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Откровение от беглого олигарха: Исмаилов обратился к властям
Как выглядят самые жуткие здания мира (фото)
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Внук Олега Янковского стал копией отца
Жена Александра Малинина показала редкое фото детей
Навка с мужем, Шпица и Розанова на премьере «Крымского моста»
Младшая дочь Михалкова представила свой первый фильм
Постоянный присмотр: врачи о тяжелой беременности Меган Маркл
Павла Волю экстренно отправили в больницу - СМИ
«Очень тревожные данные»: Песков о данных Минобороны
В России одобрили новый налог для граждан
14-летний сын актрисы Белохвостиковой выпал из окна - СМИ
Китайская подделка Су-33 оказалась лучше оригинала
Актриса полностью обнажилась, подражая маме
Массовый бунт в омской тюрьме, более 20 жертв
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
12Китай открыл самый длинный мост в мире
12:51 (мск), источник: Ведомости

СКР возбудил дело о теракте после взрыва в здании ФСБ в Архангельске

Взрывное устройство, по версии следствия, принес 17-летний молодой человек, он погиб.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК) после взрыва на входе в здание архангельского управления ФСБ.

Личность погибшего установлена, отметил СКР. По версии следствия, самодельное взрывное устройство в здание ФСБ принес 17-летний местный житель, он погиб от полученных в результате взрыва ранений.

Небольшой взрыв на проходной УФСБ по Архангельской области произошел около девяти часов утра. По версии Национального антитеррористического комитета, молодой человек вошел в здание и достал из сумки неустановленный предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках. Причины случившегося выясняются.

В результате взрыва трое сотрудников архангельского управления ФСБ получили ранения различной степени тяжести. Местный сайт «Регион 29» сообщает, что одному из них потребовалась операция, 32-летний мужчина получил осколочные ранения лица и руки.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал, что после случившегося в регионе усилены меры безопасности.

Президенту Владимиру Путину доложили о взрыве в Архангельске, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Информация об исполнителе взрыва будет представлена по линии спецслужб, добавил он.

В Архангельске у здания ФСБ прогремел взрыв
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
 «Я не уверена, сохранил ли Путин связь с реальностью». 10 цитат Меркель о России
Чартерные перевозчики открывают прямые продажи билетов на экзотические курорты
«Роскосмос» назвал причину аварии «Союза» с экипажем МКС
В Индии обезьяна украла кобру у заклинателя змей (видео)
Шахтер в Замбии нашел изумруд размером с ладонь
ЦБ в три раза увеличил оценку ущерба клиентам «Кэшбери»
Тайна первой планеты. Зачем европейцы улетели к Меркурию
В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов
Спорт
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера О перипетиях потенциального поединка, а также о том, зачем Нурмагомедову ввязываться в эту историю
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
«Я паркуюсь, как дурак»: конкретные примеры (фото) «Asshole parking» — явление распространенное в любой стране. Но иногда возмущение и гнев уходят на второй план, остается лишь вопрос: как?
Кино
Александр Новиков проиграл суд «Первому каналу» Исполнитель требовал миллион евро в качестве компенсации за моральный ущерб, полученный в шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Надёна Детям- всё? 378
Алексей Ну Какие права у бывшей жены 247
Рада Я Удочка или рыба? 231
Семицветик Докукорекалась или с жиру бешусь? Квартирный вопрос. 214
Леди
Как выглядят российские звезды старше 50 на афишах и в жизни Когда дело касается афиш, некоторые звезды переходят грани разумного и превращают себя чуть ли не в другого человека.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь