Журналист Хашкаджи был задушен сразу после того, как вошел в саудовское генконсульство

От частей тела журналиста затем избавились в соответствии с заранее продуманным планом.
Прокуратура Турции также сообщила, что разговор прокурора Стамбула Ирфана Фидана с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Моджебом не принес «конкретных результатов».
Это заявление, отмечает агентство, стало первым публичным подтверждением со стороны Турецкой прокуратуры того, что Хашкаджи действительно задушили и расчленили после того, как он вошел в консульство.
Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.