Журналист Хашкаджи был задушен сразу после того, как вошел в саудовское генконсульство

От частей тела журналиста затем избавились в соответствии с заранее продуманным планом.

Прокуратура Турции также сообщила, что разговор прокурора Стамбула Ирфана Фидана с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Моджебом не принес «конкретных результатов».

Это заявление, отмечает агентство, стало первым публичным подтверждением со стороны Турецкой прокуратуры того, что Хашкаджи действительно задушили и расчленили после того, как он вошел в консульство.