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19:49 (мск), источник: Интерфакс

Журналист Хашкаджи был задушен сразу после того, как вошел в саудовское генконсульство

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Журналиста Джамаля Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, затем его тело расчленили, сообщает в среду издание Daily Sabah со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

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От частей тела журналиста затем избавились в соответствии с заранее продуманным планом.

Прокуратура Турции также сообщила, что разговор прокурора Стамбула Ирфана Фидана с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Моджебом не принес «конкретных результатов».

Это заявление, отмечает агентство, стало первым публичным подтверждением со стороны Турецкой прокуратуры того, что Хашкаджи действительно задушили и расчленили после того, как он вошел в консульство.

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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