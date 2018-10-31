Найденные в посольстве Ватикана кости связали с тайной 35-летней давности

Источник: AP 2018

Как передает агентство, останки, вероятно, принадлежат 15-летней Эмануэле Орланди. Она была дочерью служащего Ватикана и пропала в 1983 году, когда пошла на урок музыки, отмечает CNN. Громкое дело об ее исчезновении так осталось нераскрытым и считается одной из главных загадок в современной истории Италии.

Тайна породила множество теорий, с исчезновением Орланди связывали мафию и даже сам Ватикан. Кроме того, пропажу называли попыткой неизвестных преступников повлиять на судьбу турецкого террориста Махмета Али Агджы. В 1981 году он попытался застрелить Папу Иоанна Павла II и был приговорен к пожизненному сроку, который отбывал в итальянской тюрьме.

В заявлении Ватикана по найденным останкам дело Орланди не упоминалось.