Найденные в посольстве Ватикана кости связали с тайной 35-летней давности
Человеческие останки, найденные в апостольской нунциатуре (посольство Ватикана) в Риме, связали с делом о пропаже девочки 35 лет назад. Об этом сообщает Reuters.
Человеческие останки, найденные в апостольской нунциатуре (посольство Ватикана) в Риме, связали с делом о пропаже девочки 35 лет назад. Об этом сообщает Reuters.
Как передает агентство, останки, вероятно, принадлежат 15-летней Эмануэле Орланди. Она была дочерью служащего Ватикана и пропала в 1983 году, когда пошла на урок музыки, отмечает CNN. Громкое дело об ее исчезновении так осталось нераскрытым и считается одной из главных загадок в современной истории Италии.
Тайна породила множество теорий, с исчезновением Орланди связывали мафию и даже сам Ватикан. Кроме того, пропажу называли попыткой неизвестных преступников повлиять на судьбу турецкого террориста Махмета Али Агджы. В 1981 году он попытался застрелить Папу Иоанна Павла II и был приговорен к пожизненному сроку, который отбывал в итальянской тюрьме.
В заявлении Ватикана по найденным останкам дело Орланди не упоминалось.
Фрагменты человеческих костей нашли во время ремонта в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в итальянской столице. Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне, поручил установить пол, возраст и дату смерти того, кому принадлежат останки.
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