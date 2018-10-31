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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Найденные в посольстве Ватикана кости связали с тайной 35-летней давности

Человеческие останки, найденные в апостольской нунциатуре (посольство Ватикана) в Риме, связали с делом о пропаже девочки 35 лет назад. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AP 2018

Как передает агентство, останки, вероятно, принадлежат 15-летней Эмануэле Орланди. Она была дочерью служащего Ватикана и пропала в 1983 году, когда пошла на урок музыки, отмечает CNN. Громкое дело об ее исчезновении так осталось нераскрытым и считается одной из главных загадок в современной истории Италии.

Тайна породила множество теорий, с исчезновением Орланди связывали мафию и даже сам Ватикан. Кроме того, пропажу называли попыткой неизвестных преступников повлиять на судьбу турецкого террориста Махмета Али Агджы. В 1981 году он попытался застрелить Папу Иоанна Павла II и был приговорен к пожизненному сроку, который отбывал в итальянской тюрьме.

В заявлении Ватикана по найденным останкам дело Орланди не упоминалось.

Фрагменты человеческих костей нашли во время ремонта в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в итальянской столице. Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне, поручил установить пол, возраст и дату смерти того, кому принадлежат останки.

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