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19:01 (мск), источник: RNS

В Башкирии задержаны три сотрудника полиции по подозрению в изнасиловании коллеги

Правоохранительные органы Уфы задержали трех сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании своей коллеги, следует из сообщения СУ СКР по Башкирии.

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«Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району», — отмечается в сообщении.

По факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

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