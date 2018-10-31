В Башкирии задержаны три сотрудника полиции по подозрению в изнасиловании коллеги

«Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району», — отмечается в сообщении.