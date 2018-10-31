В Башкирии задержаны три сотрудника полиции по подозрению в изнасиловании коллеги
Правоохранительные органы Уфы задержали трех сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании своей коллеги, следует из сообщения СУ СКР по Башкирии.
Правоохранительные органы Уфы задержали трех сотрудников полиции по подозрению в изнасиловании своей коллеги, следует из сообщения СУ СКР по Башкирии.
«Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району», — отмечается в сообщении.
По факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении потерпевшей назначена
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