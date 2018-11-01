Американские СМИ назвали следующую страну-жертву ИГ
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГ* может укрепить свои позиции, станет Иордания.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГ* может укрепить свои позиции, станет Иордания.
По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГ*, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности.
Издание отмечает, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ*. Их общая численность в рядах террористов оценивается в три тысячи человек. Помимо этого, авторы отмечают, что угроза дестабилизации обстановки в стране усугубляется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.
В связи с поражениями ИГ* в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные террористы будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны, считает издание.
National Interest подчеркивает, что угрозу также будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек от общего населения страны в 9,5 миллиона жителей.
Авторы отмечают, что проблема экстремизма в стране приобретает все более острый характер с 2015 года. В августе 2018 года в результате теракте в городе
*Запрещенная на территории России террористическая организация.