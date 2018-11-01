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01:20 (мск), источник: ТАСС

Глава Дагестана заявил, что фонд ОМС в регионе разворован

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. По словам Владимира Васильева, долги региона составляют более 600 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в Дагестане в настоящее время разворован, долги республики за медицинские услуги превышают 600 млн рублей. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил в среду в ходе брифинга в прямом эфире на республиканском телевидении.

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«Наш ФОМС достаточно хорошо финансировался, но вы знаете, что руководитель его арестован, ему предъявлено очень серьезное обвинение. На сегодняшний день ФОМС разворован, мы имеем долги более 600 млн [рублей] за пролеченных наших жителей Дагестана. У меня есть письма из Москвы, Ростова, Ставрополя, где нас просят оплатить услуги, которые были предоставлены, в основном высокотехнологичные, жителям Дагестана. У нас нет денег для того, чтобы это сделать», — сказал Васильев.

По его словам, работа территориального фонда ОМС была построена так, чтобы «деньги направлять в личных целях». «Огромный перекос в плане финансирования частной медицины. Мы сейчас вынуждены были даже остановить авансирование частной медицины из этого фонда», — отметил глава региона.

Он добавил, что на сегодня «можно сказать, что мы, наводя порядок, меняем ситуацию». «Например, лекарственное обеспечение у нас существенно выросло — где-то с 11%, с чего мы начинали, сейчас уже где-то около 50%. Этот процесс продолжается. Кстати, наведение порядка в ФОМСе этому тоже будет способствовать», — отметил Васильев.

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Экс-руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий с причинением значительного материального ущерба.

По версии следствия, используя поддельные документы, предоставляемые медицинскими учреждениями, Сулейманов и другие члены преступного сообщества перечисляли денежные средства Фонда за якобы оказанные медицинские услуги. По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества таким образом похитили более 210 млн рублей. Чиновника задержали 17 августа в аэропорту Махачкалы, 30 августа он был отстранен от должности.

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