Глава Дагестана заявил, что фонд ОМС в регионе разворован
МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. По словам Владимира Васильева, долги региона составляют более 600 млн рублей.
МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. По словам Владимира Васильева, долги региона составляют более 600 млн рублей.
Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в Дагестане в настоящее время разворован, долги республики за медицинские услуги превышают 600 млн рублей. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил в среду в ходе брифинга в прямом эфире на республиканском телевидении.
«Наш ФОМС достаточно хорошо финансировался, но вы знаете, что руководитель его арестован, ему предъявлено очень серьезное обвинение. На сегодняшний день ФОМС разворован, мы имеем долги более 600 млн [рублей] за пролеченных наших жителей Дагестана. У меня есть письма из Москвы, Ростова, Ставрополя, где нас просят оплатить услуги, которые были предоставлены, в основном высокотехнологичные, жителям Дагестана. У нас нет денег для того, чтобы это сделать», — сказал Васильев.
По его словам, работа территориального фонда ОМС была построена так, чтобы «деньги направлять в личных целях». «Огромный перекос в плане финансирования частной медицины. Мы сейчас вынуждены были даже остановить авансирование частной медицины из этого фонда», — отметил глава региона.
Он добавил, что на сегодня «можно сказать, что мы, наводя порядок, меняем ситуацию». «Например, лекарственное обеспечение у нас существенно выросло —
По версии следствия, используя поддельные документы, предоставляемые медицинскими учреждениями, Сулейманов и другие члены преступного сообщества перечисляли денежные средства Фонда за якобы оказанные медицинские услуги. По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества таким образом похитили более 210 млн рублей. Чиновника задержали 17 августа в аэропорту Махачкалы, 30 августа он был отстранен от должности.