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13:43 (мск), источник: RNS

«Роскосмос» показал видео аварии «Союза»

Госкорпорация «Роскосмос» на своём сайте представила видео аварийной ситуации, возникшей при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» к МКС 11 октября.

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«Старт ракеты космического назначения… прошёл штатно. До разделения первой и второй ступени ракеты-носителя полёт проходил без замечаний. Все системы и агрегаты функционировали штатно до 120 секунды. Особенностей не выявлено. В процессе отделения боковых блоков от центрального блока А на 118 секунде в следствие неоткрытия крышки реактивного сопла окислителя одного из боковых блоков — блока Д — зарегистрирован неотходчив носовой части блока Д от блока А», — сказал глава аварийной комиссии «Роскосмоса» Олег Скоробогатов.

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Система аварийного спасения при запуске «Союза»

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур 11 октября в 11:40 по московскому времени, авария произошла через несколько минут после пуска.

Экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга в капсуле корабля был возвращен на Землю. Причины аварии расследует специальная госкомиссия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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