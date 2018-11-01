«Роскосмос» показал видео аварии «Союза»

«Старт ракеты космического назначения… прошёл штатно. До разделения первой и второй ступени ракеты-носителя полёт проходил без замечаний. Все системы и агрегаты функционировали штатно до 120 секунды. Особенностей не выявлено. В процессе отделения боковых блоков от центрального блока А на 118 секунде в следствие неоткрытия крышки реактивного сопла окислителя одного из боковых блоков — блока Д — зарегистрирован неотходчив носовой части блока Д от блока А», — сказал глава аварийной комиссии «Роскосмоса» Олег Скоробогатов.