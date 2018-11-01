«Роскосмос» показал видео аварии «Союза»
Госкорпорация «Роскосмос» на своём сайте представила видео аварийной ситуации, возникшей при запуске
Госкорпорация «Роскосмос» на своём сайте представила видео аварийной ситуации, возникшей при запуске
«Старт ракеты космического назначения… прошёл штатно. До разделения первой и второй ступени
Экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга в капсуле корабля был возвращен на Землю. Причины аварии расследует специальная госкомиссия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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