Трупы двух беженок из Саудовской Аравии нашли связанными в нью-йоркской реке

Источник: NYPD

Тела 16-летней Талы и 22-летней Ротаны Фареа вынесло на берег реки Гудзон на Манхэттене 24 октября. Трупы девушек были связаны скотчем, видимых повреждений на них не было. Они были полностью одеты.

Специалисты пытаются установить причину смерти сестер. Первоначально считалось, что они могли покончить с собой на мосту Джорджа Вашингтона, поскольку тела таких самоубийц часто выносит на берег именно в районе Риверсайд-парка. Однако эту версию отвергли, поскольку у девушек не оказалось повреждений, характерных для падения с высоты. В то же время версию убийства следователи также не исключают.

По словам матери девушек, за день до того, как нашли их тела, ей позвонили из посольства Саудовской Аравии. Во время разговора семье приказали срочно возвращаться на родину из-за того, что сестры подали прошение об убежище.

Отмечается, что трупы сестер обнаружили в 360 километрах от города Фэрфакс в штате Вирджиния, где они проживали. В то же время The New York Times указывает, что там с матерью жила лишь Тала, а Ротана перебралась в Нью-Йорк.

Как сообщается, в прошлом девушки уже неоднократно пропадали. Впервые такое заявление их мать подавала в декабре 2017 года. Газета пишет, что после того, как их нашла полиция, они попросили защиты, и их на время помещали в неназванное безопасное место. Еще несколько раз заявление об исчезновении девушек быстро отзывали, поскольку они выходили на связь. В последний раз их искали в августе.