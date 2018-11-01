Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шаманов: в следующий раз мы собьем самолет США
Новая тайна древней пирамиды потрясла ученых (фото)
Киркоров, Подольская: звезды с детьми отметили Хэллоуин (фото)
Названо возможное наказание для Нурмагомедова за драку
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Пользователи Сети заинтересовались необычным снимком со свадьбы
Или Штаты отступят, или ядерная война: Сатановский
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Звезда шоу "Голос" умерла от рака - СМИ
Актриса Аронова снова стала матерью - подробности
Путин подписал закон о новом штрафе до 100 тыс. руб.
С 1 ноября для дачников введут новый штраф
“Мы делаем все”: Известно состояние госпитализированной Воробей
Миллионерша и экс-наркоманка: СМИ о жене Шнурова
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Трупы двух беженок из Саудовской Аравии нашли связанными в нью-йоркской реке

В США полиция расследует таинственную смерть двух сестер из Саудовской Аравии, просивших убежища. Об этом сообщает CBS News.

Наверх
Источник: NYPD

Тела 16-летней Талы и 22-летней Ротаны Фареа вынесло на берег реки Гудзон на Манхэттене 24 октября. Трупы девушек были связаны скотчем, видимых повреждений на них не было. Они были полностью одеты.

Специалисты пытаются установить причину смерти сестер. Первоначально считалось, что они могли покончить с собой на мосту Джорджа Вашингтона, поскольку тела таких самоубийц часто выносит на берег именно в районе Риверсайд-парка. Однако эту версию отвергли, поскольку у девушек не оказалось повреждений, характерных для падения с высоты. В то же время версию убийства следователи также не исключают.

По словам матери девушек, за день до того, как нашли их тела, ей позвонили из посольства Саудовской Аравии. Во время разговора семье приказали срочно возвращаться на родину из-за того, что сестры подали прошение об убежище.

Отмечается, что трупы сестер обнаружили в 360 километрах от города Фэрфакс в штате Вирджиния, где они проживали. В то же время The New York Times указывает, что там с матерью жила лишь Тала, а Ротана перебралась в Нью-Йорк.

Как сообщается, в прошлом девушки уже неоднократно пропадали. Впервые такое заявление их мать подавала в декабре 2017 года. Газета пишет, что после того, как их нашла полиция, они попросили защиты, и их на время помещали в неназванное безопасное место. Еще несколько раз заявление об исчезновении девушек быстро отзывали, поскольку они выходили на связь. В последний раз их искали в августе.

Тала и Ротана переехали в США вместе с матерью в 2015 году. По данным саудовского генконсульства, девушки были студентками и приехали вместе с братом. В полиции сообщили, что Ротана поступила в Университет Джорджа Мейсона в Вирджинии, однако ушла из него минувшей весной.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
 Что станет с Россией после отказа от доллара
Изнасилована дочь начальника МВД
Биржевые цены на топливо в России резко рухнули
Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной
Что такое пирамида «Кэшбери» и реально ли вернуть свои деньги
Археологи приблизились к разгадке тайны египетских пирамид
Момент аварии «Союза» с космонавтами на борту попал на видео
Древнее село на скале: как в нем живут люди
Песков объяснил, почему Порошенко не попал в санкционный список
Спорт
Борьба за Кубок: как фанаты примут «Спартак» без Карреры В четверг 1 ноября пройдут заключительные три встречи 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Nissan Terrano пережил странное «обновление» Обновленный кроссовер, о выходе которого объявил Nissan, не отличается от прежнего ни внешностью, ни техникой
Кино
13-летний сын Валерия Золотухина впервые снялся в кино Иван исполнил главную роль в трилогии Eins, Zwei, Drei, одним из режиссеров которой выступила его мать
Недвижимость
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Ипотечники оказались заядлыми путешественниками
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Самые жуткие здания мира (фото)
Дети
Елизавета Боярская вышла в свет после новости о беременности У актрисы скоро родится второй сын (фото)
Леди
В гостях: как выглядит квартира Валерии и Иосифа Пригожина с царским интерьером Продумать богатый интерьер паре помог один из самых востребованных дизайнеров в мире
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь