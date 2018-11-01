Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте

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«Тело Хашкаджи не нуждалось в похоронах», — отметил источник в правительстве Турции.

По мнению его коллег, расчлененный труп журналиста был растворен в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в резиденции генерального консула, расположенной по соседству.

На уничтожение тела неподалеку от места убийства указывают биологические следы, обнаруженные в саду саудовского ведомства.

Ранее представитель генпрокуратуры Турции Ирфан Фидан (Irfan Fidan) сообщил, что Хашкаджи умер от удушья. По данным чиновника, журналист был задушен сразу, как только вошел в консульство Саудовской Аравии 2 октября. Позднее его тело расчленили.

Журналист Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября в консульстве Саудовской Аравии. Туда он прибыл, чтобы получить документы о разводе. Невеста репортера прождала его у ведомства несколько часов, после чего сотрудники учреждения заявили ей, что Хашкуджи давно покинул здание.