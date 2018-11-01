Во Франции возбудили дело против жены миллиардера Зиявудина Магомедова

Правоохранительные органы Франции возбудили уголовное в отношении жены председателя совета директоров и совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова Ольги Магомедовой. Об этом, как передает корреспондент Business FM, сообщила представитель Следственного департамента МВД России.

На заседании Тверского суда Москвы 1 ноября она ходатайствовала о продлении до 5 февраля 2018 года срока ареста Зиявудину Магомедову, его старшему брату Магомеду Магомедову, а также бывшему руководителю входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артуру Максидову. «В настоящее время следствием получена информация о том, что в отношении Ольги Владимировны Магомедовой, имеющей в собственности несколько ресторанов на территории иностранных государств, компетентными органами Французской республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом следствием установлено, что Ольга Владимировна не была нигде трудоустроена», — заявила следователь.

Стоит отметить, что Ольга и Зиявудин Магомедов официально находятся в разводе. При этом у пары трое совместных детей. Следствие полагает, что брак был расторгнуть фиктивно.