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18:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В деле братьев Магомедовых появился новый эпизод

Следствие добавило еще один эпизод в уголовное дело, главными фигурантами по которому проходят совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед.

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Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Как сообщила следователь на заседании Тверского суда по продлению ареста братьям Магомедовым, новый эпизод связан с хищением примерно 300 млн руб. при строительстве федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт».

По словам следователя, к строительству была привлечена ГК «Инфраструктура», один из бывших руководителей которой, узнав о преследовании господ Магомедовых, скрылся за рубежом. ГК «Инфраструктура» ранее была связана с группой «Сумма».

О новом эпизоде следователь заявила, обосновывая ходатайство о продлении ареста братьям Магомедовым до 5 февраля 2019 года. Следователь добавила, что в рамках дела нужно еще провести очные ставки, допросить не менее 100 свидетелей, в том числе из группы «Сумма», и другие следственные действия.

Кроме того, по словам следователя, у братьев Магомедовых была обнаружена недвижимость на Мальте, Кипре и в Лихтенштейне, которой они владеют через подставных лиц. Это обстоятельство, а также наличие у них частных самолетов говорит о том, что они могут скрыться, находясь на свободе, пояснила следователь, обосновывая ходатайство.

Напомним, следствие считает, что участники организованного преступного сообщества, созданного Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом, похитили более $20 млн путем заключения фиктивных контрактов на поставку и перевалку зерна. Общий ущерб, нанесенный действиями участников ОПС, следствием оценивается в 2,5 млрд руб. Никто из подследственных вины не признает.

Роман Дорофеев

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