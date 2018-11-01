В деле братьев Магомедовых появился новый эпизод

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Как сообщила следователь на заседании Тверского суда по продлению ареста братьям Магомедовым, новый эпизод связан с хищением примерно 300 млн руб. при строительстве федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт».

По словам следователя, к строительству была привлечена ГК «Инфраструктура», один из бывших руководителей которой, узнав о преследовании господ Магомедовых, скрылся за рубежом. ГК «Инфраструктура» ранее была связана с группой «Сумма».

О новом эпизоде следователь заявила, обосновывая ходатайство о продлении ареста братьям Магомедовым до 5 февраля 2019 года. Следователь добавила, что в рамках дела нужно еще провести очные ставки, допросить не менее 100 свидетелей, в том числе из группы «Сумма», и другие следственные действия.

Кроме того, по словам следователя, у братьев Магомедовых была обнаружена недвижимость на Мальте, Кипре и в Лихтенштейне, которой они владеют через подставных лиц. Это обстоятельство, а также наличие у них частных самолетов говорит о том, что они могут скрыться, находясь на свободе, пояснила следователь, обосновывая ходатайство.

Напомним, следствие считает, что участники организованного преступного сообщества, созданного Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом, похитили более $20 млн путем заключения фиктивных контрактов на поставку и перевалку зерна. Общий ущерб, нанесенный действиями участников ОПС, следствием оценивается в 2,5 млрд руб. Никто из подследственных вины не признает.