Глава МВД Башкирии уволил подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции»,—говорится в сообщении.

По указанию главы республиканской полиции проводится служебная проверка «для выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления». «По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

Полицейских задержали 31 октября, им инкриминируется изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Имена задержанных следствие не раскрывает, однако, по данным «Ъ-Уфа», ими являются начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. При этом последний, по данным «Ъ-Уфа», пока проходит по делу в качестве свидетеля, согласившись сотрудничать со следствием. Меру пресечения им изберут 2 ноября в Кировском райсуде Уфы.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимского району. По данным «Ъ», полицейские перед этим употребляли спиртные напитки. Как сообщала радиостанция «Говорит Москва», потерпевшая — близкая родственница заместителя руководителя Росгвардии Башкирии Ирека Сагитова.

Для проведения служебной проверки вчера в Башкирию была командирована группа сотрудников управления собственной безопасности МВД России.