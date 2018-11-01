Саудовский кронпринц в разговоре с советником Трампа назвал Хашкаджи «опасным исламистом»

Источник: Reuters

По сведениям издания, принц, которого многие подозревают в причастности к исчезновению журналиста, дал ему такие характеристики за несколько дней того, как Эр-Рияд официально признал, что Хашкаджи был убит. При этом собеседником кронпринца были зять и советник президента США Джаред Кушнер и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, известный своей непримиримой позицией по отношению к «братьям-мусульманам».

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Болтон в разговоре не дал понять, согласен ли он с характеристикой, данной принцем.

Представители королевской семьи отрицают, что Мохаммед бен Салман делал подобные заявления. WP отмечает, что они противоречат позиции саудовского правительства, которое заявляло, что смерть журналиста — это «ужасная ошибка» и «ужасная трагедия».

Имя принца неоднократно упоминалось в связи с убийством Хашкаджи, который позволял себе критические высказывания в адрес саудовской королевской семьи. Международный скандал осложнил отношения Саудовской Аравии и США, и Эр-Рияд приложил немалые усилия для того, чтобы убедить Белый дом в своей непричастности к убийству.

Убийство Джамаля Хашкаджи