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20:39 (мск), источник: Интерфакс

Саудовский кронпринц в разговоре с советником Трампа назвал Хашкаджи «опасным исламистом»

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман аль-Сауд называл убитого в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи «опасным исламистом» и членом «Братьев-мусульман», пишет в четверг Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Источник: Reuters

По сведениям издания, принц, которого многие подозревают в причастности к исчезновению журналиста, дал ему такие характеристики за несколько дней того, как Эр-Рияд официально признал, что Хашкаджи был убит. При этом собеседником кронпринца были зять и советник президента США Джаред Кушнер и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, известный своей непримиримой позицией по отношению к «братьям-мусульманам».

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Болтон в разговоре не дал понять, согласен ли он с характеристикой, данной принцем.

Представители королевской семьи отрицают, что Мохаммед бен Салман делал подобные заявления. WP отмечает, что они противоречат позиции саудовского правительства, которое заявляло, что смерть журналиста — это «ужасная ошибка» и «ужасная трагедия».

Имя принца неоднократно упоминалось в связи с убийством Хашкаджи, который позволял себе критические высказывания в адрес саудовской королевской семьи. Международный скандал осложнил отношения Саудовской Аравии и США, и Эр-Рияд приложил немалые усилия для того, чтобы убедить Белый дом в своей непричастности к убийству.

Убийство Джамаля Хашкаджи

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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