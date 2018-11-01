Саудовский кронпринц в разговоре с советником Трампа назвал Хашкаджи «опасным исламистом»
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман
По сведениям издания, принц, которого многие подозревают в причастности к исчезновению журналиста, дал ему такие характеристики за несколько дней того, как
Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Болтон в разговоре не дал понять, согласен ли он с характеристикой, данной принцем.
Представители королевской семьи отрицают, что Мохаммед бен Салман делал подобные заявления. WP отмечает, что они противоречат позиции саудовского правительства, которое заявляло, что смерть журналиста — это «ужасная ошибка» и «ужасная трагедия».
Имя принца неоднократно упоминалось в связи с убийством Хашкаджи, который позволял себе критические высказывания в адрес саудовской королевской семьи. Международный скандал осложнил отношения Саудовской Аравии и США, и
Убийство Джамаля Хашкаджи
Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в
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