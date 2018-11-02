В Екатеринбурге посетительницы выставки повредили картину Дали

Представители галереи рассказали агентству, что картина пострадала из-за четырех посетительниц выставки, которые «не очень адекватно себя вели». По данным местных СМИ, девушки фотографировались возле картин и уронили их. Они повредили два полотна, которые находились в связке: у работы Франсиско Гойи из серии «Капричос» сломалась рама и разбилось стекло, а у картины Сальвадора Дали пострадало само полотно.