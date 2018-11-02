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01:36 (мск), источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге посетительницы выставки повредили картину Дали

В Екатеринбурге посетительницы международного центра искусств «Главный проспект» повредили картину Сальвадора Дали, пишет ТАСС.

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Представители галереи рассказали агентству, что картина пострадала из-за четырех посетительниц выставки, которые «не очень адекватно себя вели». По данным местных СМИ, девушки фотографировались возле картин и уронили их. Они повредили два полотна, которые находились в связке: у работы Франсиско Гойи из серии «Капричос» сломалась рама и разбилось стекло, а у картины Сальвадора Дали пострадало само полотно.

В полиции заявили, что проводят проверку по факту случившегося и устанавливают ущерб. Обе работы отправили на экспертизу. Личности девушек, повредивших полотно, устанавливаются.

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