В Екатеринбурге посетительницы выставки повредили картину Дали
В Екатеринбурге посетительницы международного центра искусств «Главный проспект» повредили картину Сальвадора Дали, пишет ТАСС.
В Екатеринбурге посетительницы международного центра искусств «Главный проспект» повредили картину Сальвадора Дали, пишет ТАСС.
Представители галереи рассказали агентству, что картина пострадала
В полиции заявили, что проводят проверку по факту случившегося и устанавливают ущерб. Обе работы отправили на экспертизу. Личности девушек, повредивших полотно, устанавливаются.
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