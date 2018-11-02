Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов

Источник: AP 2018

Дамира Пейчиновича (Damir Pejcinovic) по кличке Коко подозревают в организации преступного сообщества, которое стоит за 16 кражами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Канзас-Сити, Беверли-Хиллз и Франкфурте-на-Майне. Банда называлась «Предприятие Пейчиновича» (Pejcinovic Enterprise) или просто «Предприятие».

В судебных документах упоминаются его сообщники: Элвис Сирикович (Elvis Ciricovic) по кличке Горилла, Адриан Писеку (Adrian Piseku) и Гзими Бойкович (Gzimi Bojkovic) по кличке Джимми.

При необходимости Пейчинович привлекал и других специалистов. Он брал на дело людей с акробатической подготовкой, которые проникали в помещение через крышу. Его электронщики глушили сотовую связь, отключали сигнализацию и блокировали линии связи с охранными компаниями. Некоторые члены банды отличались поразительной силой — они пробивали стены кувалдами и отбойными молотками.

«Предприятие» начало работу в 2006 году. В 2008 году Пейчинович и его люди похитили драгоценности стоимостью 2,5 миллиона долларов из ювелирного магазина в Нью-Йорке. Последние крупные кражи с их участием произошли в декабре 2016 года в Нью-Йорке и марте 2017 года в Лос-Анджелесе. В обоих случаях сумма нанесенного ущерба составляла два миллиона долларов.