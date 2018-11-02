Рогозин: отверстие в «Союзе» могли просверлить на Байконуре

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Мы отрицаем, что это могло быть сделано на Московском заводе. Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии», — сказал господин Рогозин. По его словам, производство корабля устроено так, что к нему не может подойти «чужой человек».

Версию повреждения корабля на Байконуре может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне «Союза», добавил Дмитрий Рогозин.

Космонавты должны вскрыть поверхность, увидеть отверстие и увидеть, что на этом отверстии находится. Если там есть герметик, значит, отверстие было сделано на Земле. Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Ранее «Ъ» сообщал, что комиссия также подозревает в повреждении корабля американских астронавтов. Предполагается, чтобы они могли просверлить отверстие, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Напомним, в конце августа на МКС произошло небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти отверстие в обшивке «Союз МС-09» и загерметизировать его. Для дальнейшего исследования космонавты вырежут часть противометеоритной защиты с внешней стороны корабля.