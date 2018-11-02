Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путина оставили без кресла на важной встрече: реакция президента
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Эльфы, зомби и вампиры— обычные люди с болезнями
Лукашенко дал США обещание: "Исполним даже в ущерб себе"
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
В СИЗО в камерах спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
"Нет шансов": Плющенко сравнил Туктамышеву и Загитову
49-летняя финалистка "Голоса" скончалась от рака
Ревность разрушила пару одних из самых известных звездных подруг
Блюдо, ускоряющее пищеварение и кровообращение
“Разом отняли все": Варлей попала в плохое положение - СМИ
Изнасилованная коллегами МВДшница была не одна
Раскрыта тайна строительства пирамид
Как россияне получают гражданство в других странах
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
12Китай открыл самый длинный мост в мире
15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Французский лайнер пришлось развернуть перед российской границей

Самолет авиакомпании AirFrance, следовавший из Парижа в Хошимин 1 ноября, развернулся спустя несколько часов полета из-за отсутствия разрешения лететь над Россией. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Наверх
Источник: AFP 2018

По словам одной из пассажирок лайнера, через шесть часов после вылета из аэропорта Шарль-де-Голль командир воздушного судна объявил, что им придется развернуться. Она рассказала, что все пассажиры были шокированы услышанным, потому что никто никогда не сталкивался с подобным.

Как только самолет приземлился в аэропорту вылета, путешественники, следовавшие этим рейсом, потребовали объяснений от авиакомпании. Сейчас Air France выясняет подробности случившегося.

Как сообщает РИА Новости, позже Росавиация прокомментировала инцидент с французским лайнером. Оказалось, что ранее маршрут Москва-Хошимин авиакомпании AirFrance не проходил через Россию, однако 1 ноября он был изменен.

В связи с этим необходимо было получить разрешение на полет, и Россия могла немедленно его предоставить, но экипаж лайнера решил развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета.

В августе пилот австралийской авиакомпании Qantas принял решение развернуть самолет на полпути после жалоб пассажиров на свист, исходящий со стороны двери. Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки, и самолет вернули в аэропорт вылета.

Читайте также: Старые самолеты, обледенение как причина катастрофы. Почему мы боимся летать

 Что станет с Россией после отказа от доллара
Изнасилована дочь начальника МВД
Рогозин: отверстие в «Союзе» могли просверлить на Байконуре
Риск «черного экрана» у 30% телевизоров с Нового года опровергли
Ушел из жизни олимпийский чемпион Юрий Варданян
Воры, акробаты и силачи похитили 10 миллионов долларов
Депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню
У берегов Японии бесследно исчез остров
В новом году в России вырастут цены на интернет
Спорт
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа Гран-при в Хельсинки
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Отмена знака «Ш»: осталось только решение правительства К настоящему моменту все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об исключении обязанности водителей устанавливать этот знак
Кино
34-летняя Юлия Пересильд стала заслуженной артисткой России С новым званием коллегу поздравил в соцсетях Даниил Страхов
Недвижимость
Какие счетчики» станут обязательными с 2021 года?
Самые жуткие здания мира (фото)
Россияне сметают жилье в новостройках. Когда это закончится?
Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву
Дети
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз У певца родился сын
Леди
Кто пришел на смену Синди Кроуфорд: как худели тогда и сейчас Кроуфорд, Шиффер и Фонда когда-то пробудили нашу любовь к занятиям спортом и помогли похудеть миллионам женщин. Кто пришел им на смену спустя столько лет?
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь