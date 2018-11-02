Французский лайнер пришлось развернуть перед российской границей
Самолет авиакомпании AirFrance, следовавший из Парижа в Хошимин 1 ноября, развернулся спустя несколько часов полета
Самолет авиакомпании AirFrance, следовавший из Парижа в Хошимин 1 ноября, развернулся спустя несколько часов полета
По словам одной из пассажирок лайнера, через шесть часов после вылета из аэропорта
Как только самолет приземлился в аэропорту вылета, путешественники, следовавшие этим рейсом, потребовали объяснений от авиакомпании. Сейчас Air France выясняет подробности случившегося.
Как сообщает РИА Новости, позже Росавиация прокомментировала инцидент с французским лайнером. Оказалось, что ранее маршрут
В августе пилот австралийской авиакомпании Qantas принял решение развернуть самолет на полпути после жалоб пассажиров на свист, исходящий со стороны двери. Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки, и самолет вернули в аэропорт вылета.