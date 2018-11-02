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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Самолет Air France не пролетел Россию

Рейс Париж—Хошимин развернули из-за отсутствия разрешения.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Рейс Air France из Парижа в Хошимин развернулся над Белоруссией и вернулся в Париж, как сообщили пассажиры со ссылкой на капитана, из-за того что у судна отсутствовало разрешение на вход в воздушное пространство РФ. Однако самолет следовал необычным для этого рейса курсом, который в норме не затрагивает территорию РФ. В Росавиации говорят, что российские авиавласти готовы были оперативно согласовать разрешение уже вылетевшему судну, однако экипаж принял самостоятельное решение вернуться.

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Рейс авиакомпании Air France AF 258 Париж—Хошимин (Вьетнам) 1 ноября был вынужден вернуться в Париж, поскольку, как объяснил пассажирам капитан, у него не было разрешения на пересечение воздушного пространства России. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на пассажирку самолета. В Air France подтвердили, что самолет вернулся, однако причину не объяснили, предположив, что виной стал компьютерный сбой.

«Рейс AF 258 на протяжении длительного времени выполняется по воздушным трассам, не затрагивающим воздушное пространство Российской Федерации, — пояснили “Ъ” в Росавиации.— Соответственно, он не требует какого-либо участия российских диспетчеров и разрешения от российской стороны на пролет».

Действительно, тот же рейс 30 октября, показывает Flight Radar, летел над Австрией, Венгрией, Румынией, южным сектором Черного моря, Закавказьем и Туркменией, после чего уходил в Афганистан, Пакистан и далее летел на юго-восток над Индией. Так же он двигался 27 октября. Однако рейс AF 258 1 ноября неожиданно взял курс на северо-запад, прошел над Люксембургом, Германией, Польшей и полетел через Белоруссию в направлении российской границы. Там он развернулся и отправился тем же маршрутом в обратном направлении.

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«Обращений от французского перевозчика на изменение пути следования и выполнения части полета над нашей территорией в авиавласти РФ не поступало, — рассказывают в Росавиации.— Между тем 1 ноября 2018 года маршрут следования рейса AF 258 был значительно изменен и проложен через воздушное российское пространство. При этом соответствующего разрешения на использования воздушного пространства РФ авиакомпания не запросила. Находясь в воздушном пространстве Белоруссии, экипаж AF 258 был проинформирован российским провайдером аэронавигационных услуг — ФГУП “Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации” (ГК по ОрВД) — об отсутствии разрешения. Одновременно с этим ГК по ОрВД сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России. Экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложение помощи, но принял самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ». Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании AirFrance, полагают в Росавиации.

Наталья Скорлыгина

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