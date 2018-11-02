СМИ: причиной нападения в штаб-квартире Sony в Лондоне стала ссора кухонного персонала

Они сообщили, что между работниками кухни, обслуживающей буфет, разгорелась ссора, которая привела к тому, что два человека получили ножевые ранения.

Представитель лондонской службы скорой помощи сообщил, что была оказана помощь двум людям на месте происшествия. «Мы отправили одного в больницу, а другого — в травматологический центр», — рассказал он. Согласно предварительной информации телеканала Sky News, травмы пострадавших не представляют непосредственной угрозы для жизни.