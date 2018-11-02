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16:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: причиной нападения в штаб-квартире Sony в Лондоне стала ссора кухонного персонала

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Причиной произошедшего в пятницу инцидента в лондонской штаб-квартире компании Sony Music, в результате которого пострадали двое человек, стал конфликт среди кухонного персонала. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на работников Sony Music.

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Источник: Reuters

Они сообщили, что между работниками кухни, обслуживающей буфет, разгорелась ссора, которая привела к тому, что два человека получили ножевые ранения.

Представитель лондонской службы скорой помощи сообщил, что была оказана помощь двум людям на месте происшествия. «Мы отправили одного в больницу, а другого — в травматологический центр», — рассказал он. Согласно предварительной информации телеканала Sky News, травмы пострадавших не представляют непосредственной угрозы для жизни.

По итогам инцидента представитель Скотленд-Ярда сообщил, что в здании была проведена эвакуация в качестве предупредительной меры. Один человек был арестован. По его словам, несмотря на то, что на место происшествия прибыла группа захвата, огнестрельное оружие при задержании не применялось, а сам инцидент не имеет отношения к терроризму.

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