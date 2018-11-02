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20:14 (мск), источник: Интерфакс

Автомобиль сбил на тротуаре в Тюмени семерых пешеходов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар в Тюмени, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД РФ.

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«В Тюмени в 20:30 водитель 1997 г.р., управляя автомобилем “Хендай Солярис”, на регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на семерых пешеходов, находившихся на тротуаре», — сказали в ГИБДД.

В результате аварии все семь пешеходов получили ранения, степень тяжести устанавливается, добавили там.

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