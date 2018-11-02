Автомобиль сбил на тротуаре в Тюмени семерых пешеходов
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар в Тюмени, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в
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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Семь человек пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар в Тюмени, сообщили в пятницу «Интерфаксу» в
«В Тюмени в 20:30 водитель 1997 г.р., управляя автомобилем “Хендай Солярис”, на регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на семерых пешеходов, находившихся на тротуаре», — сказали в ГИБДД.
В результате аварии все семь пешеходов получили ранения, степень тяжести устанавливается, добавили там.