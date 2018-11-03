Эрдоган назвал источник приказа об убийстве Хашкаджи
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Президент Турции считает, что это не мог быть король Саудовской Аравии.
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU — Президент Турции считает, что это не мог быть король Саудовской Аравии.
Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи исходил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, написал в пятницу в опубликованной газетой The Washington Post колонке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы знаем, что приказ на убийство Хашкаджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии», — написал Эрдоган.
Турции известно, что непосредственные исполнители преступления есть среди 18 человек, задержанных в Саудовской Аравией после смерти Хашкаджи, отметил Эрдоган.
«Я не верю ни на секунду, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ о нападении на Хашкаджи», — написал Эрдоган.
Таким образом, Эрдоган дал понять, что он не считает убийство Хашкаджи отражением официальной политики Саудовской Аравии.
Журналист Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в